Những điều bất ngờ về hiện tượng sương muối ở Việt Nam

Sương muối còn được gọi là sương giá. Đây là hiện tượng hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối ngay trên mặt đất hay bề mặt cây cỏ, vật thể khi không khí ẩm và lạnh. Mặc dù gọi là sương muối nhưng nó không có vị mặn mà chỉ trắng như muối mà thôi. Điều kiện để hình thành sương muối là nhiệt độ phải xuống dưới 0 độ C, thường hình thành vào những đêm đông, trời lặng gió, quang mây, khi mà bức xạ là nguyên nhân chủ yếu của quá trình lạnh đi của không khí và các vật thể. Sương muối là hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nó gây ra thiệt hại cho mùa màng và chăn nuôi do kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ở Việt Nam, hiện tượng sương muối thường xảy ra vào các tháng mùa đông, nhất là vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ là những nơi xuất hiện sương muối nhiều nhất. Các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ hầu như không có hiện tượng sương muối. Sương muối là loại sương có kết tủa đẹp nhưng lại rất độc, gây hại cho các loại hoa màu và cỏ cây mùa đông. Sương muối thường chỉ tồn tại trong vòng 1 đến 2 tiếng trước khi mặt trời mọc. Dựa vào sự hình thành mà người ta chia sương muối ra làm 3 loại: sương muối bình lưu, sương muối bức xạ và sương muối hỗn hợp. Do sương muối là hiện tượng thời tiết nguy hiểm với cây trồng và vật nuôi nên người dân cần chú ý công tác phòng chống sương muối. Cụ thể, các biện pháp có thể áp dụng như hun khói, sưởi ấm, tưới đẫm nước sau khi mặt trời lặn, không tưới nước vào buổi sáng sớm, phủ đất, che gió,...

