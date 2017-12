Những địa điểm huyền bí trong các câu chuyện cổ ở ngoài đời thực

Nhà của ông già Noel: Vùng đất Lapland có cảnh quan tuyệt đẹp nằm ở phía Bắc Phần Lan, tiếp giáp với Na Uy, Thụy Điển và Nga, là quê hương của những người Sami bản địa, đồng thời nơi đây còn được coi là nhà của ông già Noel. Đến Lapland, ghé thăm làng của ông già Noel ở Rovaniemi, giấc mơ trượt tuyết cùng tuần lộc dọc theo những bìa rừng, chơi với những chú lùn hay gặp ông già Noel, của mọi trẻ em đều có thể trở thành sự thật. Ảnh: Aleksei Verhovsk/Shutterstock. Đỉnh Olympus của các vị thần Hy Lạp: Olympus là ngọn núi cao nhất Hy Lạp và được tôn kính trong thời cổ đại. Đỉnh Mytikas của ngọn núi được biết đến như là đền Pantheon của người Hy Lạp cổ đại và là nơi các vị thần thảo luận về các vấn đề quan trọng. Địa điểm bí ẩn này là ngôi nhà huyền thoại của thần Zeus hùng mạnh, vị vua của các vị thần, và 12 vị thần Olympia cùng các nữ thần. Ngày nay, du khách có thể đến công viên Quốc gia Olympus và ghé thăm núi Olympus huyền thoại cũng như công viên khảo cổ và bảo tàng hấp dẫn ở Dion, nằm dưới chân Olympus. Ảnh: S-F/Shutterstock. Rừng cổ Sherwood của Robin Hood: Khu rừng cổ Sherwood ở Nottinghamshire, từng là một phần khu rừng săn bắn của hoàng gia, gắn liền với câu chuyện về Robin Hood huyền thoại. Ngày nay, du khách đến Sherwood có cơ hội ghé thăm cây sồi Mighty Oak, khoảng 800 đến 1.000 năm tuổi và được cho là nơi Robin cùng những người bạn của mình đã trú ẩn. Không ai biết Robin Hood thực sự có tồn tại hay không, nhưng người anh hùng dân gian này cùng những câu chuyện về ông đã trở thành một phần không thể thiếu của Nottinghamshire. Ảnh: Kelvin Stewart/Shutterstock. Neverland của Peter Pan: Eilean Shona, một đảo nhỏ ở bờ biển phía tây của Scotland, được cho là nguồn gốc của Neverland diệu kỳ. Địa điểm đặc biệt này là nơi JM Barrie, nhà viết kịch người Scotland nghỉ ngơi và viết kịch bản cho Peter Pan. Hiện nay, hòn đảo thuộc sở hữu của gia đình Devereux-Branson. Khi lang thang quanh hòn đảo này, du khách có thể tưởng tượng Jolly Roger của thuyền trưởng Hook thả neo trong những vịnh khổng lồ, những nàng tiên cá đang leo lên những tảng đá hay những nàng tiên đang bay trong khu rừng. Trên thực tế, dù không gặp những kỳ diệu như trong truyện, du khách vẫn có thể nhìn thấy nai đỏ, rái cá, cá heo, đại bàng biển và sóc đỏ. Ảnh: L Jones. Lâu đài của vua Arthur: Cảnh quan ngoạn mục của tàn tích lâu đài Tintagel, nằm rải rác xung quanh một mũi đất trên bờ biển Bắc Cornish đủ để kích thích trí tưởng tượng của bất kỳ ai. Địa điểm huyền bí này có vị trí đặc biệt trong huyền thoại và văn học, trong đó, đáng chú ý nhất là câu chuyện liên quan đến vua Arthur. Nơi đây trở nên nổi tiếng từ thế kỷ 12 khi Geoffrey of Monmouth viết rằng Tintagel là nơi vị vua huyền thoại của thời kỳ Dark Ages đã sinh ra. Ngoài ra, lâu đài Cadbury ở Somerset có liên quan đến lâu đài và tòa án Camelot của vua Arthur và tu viện Glastonbury được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà vua. Ảnh: Valery Egorov/Shutterstock. Atlantis: Câu chuyện về thành phố Atlantis giàu có, hùng mạnh giữa nằm Đại Tây Dương chìm dưới đáy biển, từ lâu đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đồng thời là cảm hứng cho nhiều bộ phim và tiểu thuyết. Những bài viết của các nhà triết học Hy Lạp về Atlantis được cho là lấy cảm hứng từ việc núi lửa phun trào và đại hồng thủy đã phá hủy Santorini (Thera), đồng thời khiến Akrotiri, một khu định cư đồ sộ thịnh vượng biến mất. Ảnh: Martyhoppe/Shutterstock. Thành Troy: Hình ảnh sinh động được Homer miêu tả trong sử thi Iliad về thành phố có những bức tường bất khả xâm phạm, bị bao vây trong 10 năm sau khi hoàng tử Paris của thành đã cướp vợ của Menelaus, vua Sparta là một câu chuyện hấp dẫn. Nhiều người đồng ý rằng có một thành phố cổ thực sự được biết đến với cái tên Troy, và hiện nay tàn tích của thành phố vẫn nằm trên bờ biển tây bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn có tranh cãi về việc liệu các cuộc chiến thành Troy có thực sự xảy ra hay không. Ngày nay, khu tàn tích gần 4.000 năm tuổi tại Hisarlik trên bờ biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ đã được Unesco công nhận là di sản thế giới. Ảnh: Murat Tegmen/Shutterstock. Lâu đài của Dracula: Lâu đài Bran cách thủ đô Bucharest của Rumani 200 km. Nhà văn Ireland Bram Stoker chưa từng đến Bran, nhưng những mô tả về lâu đài Bran nằm trên bờ vực của một con sông lại là nguồn cảm hứng để ông tạo ra một trong những nhân vật lâu đời nhất của văn học, bá tước Dracula của Transylvania, và ngôi nhà đáng sợ của ông. Dracula là một tác phẩm hư cấu nhưng chuyến viếng thăm lâu đài Bran với những tháp pháo và những ngọn núi bao quanh sẽ cho du khách biết nhiều câu chuyện có thật về các hiệp sĩ, các vị vua và hoàng hậu. Ảnh: Escape. Hang Calypso: Bài thơ sử thi khác của Homer là Odyssey, mô tả về nhiều địa điểm huyền thoại bao gồm hòn đảo Ogygia mê hoặc. Đó là nơi trú ẩn của Calypso, người trót yêu và đã bắt giam anh hùng Hy Lạp Odysseus trong nhiều năm. Một số người cho rằng Gozo chính là nguồn cảm hứng cho hòn đảo hư cấu Ogygia. Trên đảo còn có hang Calypso nằm ở một vách đá nhìn ra vịnh Ramla. Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng một hòn đảo khác là Mljet ở Croatia mới là cảm hứng để Homer viết về hòn đảo Ogygia và động Odysseus trên đảo là một vết nứt có hình bầu dục, có thể tìm thấy ở bờ biển phía nam của hòn đảo gần ngôi làng Babino Polje. Ảnh: Nickolay Vinokurov/Shutterstock. Lâu đài Rapunzel và những câu chuyện cổ Grimm: Dọc theo đường mòn của những câu chuyện thần tiên ở Đức, du khách được ghé thăm những địa điểm đặc biệt, gợi nhớ về những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Du khách có thể đến những nơi anh em nhà Grimm từng sinh sống ở thị trấn Steinau và Kassel, sau đó ghé thăm lâu đài Trendelburg thời Trung Cổ gần Kassel với những ngọn tháp đẹp như tranh vẽ, là nguồn cảm hứng của câu chuyện về Rapunzel và thị trấn Hamelin ở Lower Saxony, được coi là nơi diễn ra câu chuyện Pied Piper of Hamelin. Ảnh: Borisb17/Shutterstock.

