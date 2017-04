Những đài quan sát đáy kính cao vút khiến du khách run chân

Skywalk 100 (Thượng Hải, Trung Quốc): Nằm ở độ cao 474 m, đài quan sát Skywalk 100 ở Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải là một trong những điểm ngắm cảnh cao nhất thế giới. Ảnh: Pbase. The Ledge, tháp Willis (Chicago, Mỹ): Đài quan sát The Ledge có dạng như một hộp kính trong suốt nhô ra ở độ cao 412 m. Từ tầng 103, bạn có thể nhìn thấy 4 bang của Mỹ. Ảnh: Skydeck Chicago. Tháp Calgary (Calgary, Canada): Tháp Calgary cho du khách ngắm toàn cảnh thành phố và dãy Rocky. Ngoài ra, bạn còn có thể quan sát những con phố nhộn nhịp dưới chân từ độ cao 155 m nhờ sàn kính. Ảnh: Gizmodo. The Edge, tháp Eureka (Melbourne, Australia): Nằm ở tầng 88 của tháp Eureka, The Edge là một hộp kính nằm ở độ cao 300 m nhìn xuống thành phố Melbourne. Ảnh: CityDiscover. Tháp Macau (Macau, Trung Quốc): “Walk in the Sky” (Bước đi trên trời) là một tầng có sàn kính nằm ở độ cao 233 m ở tháp Macau. Bạn nên tới đây vào cả ban ngày và ban đêm để có được trải nghiệm trọn vẹn. Ảnh: Slice. Tháp Ostankino (Moscow, Nga): Tháp Ostankino ở Moscow là tòa nhà cao nhất châu Âu và cao thứ tám thế giới. Đài quan sát đáy kính của tháp nằm ở độ cao chóng mặt lên tới 337 m. Ảnh: Slavorum. Tokyo Skytree (Tokyo, Nhật Bản): Trên tòa cao ốc Tokyo Skytree có nhiều đài quan sát, nhưng tuyệt nhất là Tembo Deck nằm ở độ cao 350 m, với sàn kính cho du khách ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của Tokyo. Ảnh: Slice. Tháp Sky (Auckland, New Zealand): Với chiều cao 328 m, tháp Sky là công trình cao nhất New Zealand. Đài quan sát chính ở đây có phần sàn trong suốt, nhìn xuống phố phường phía dưới từ độ cao 186 m. Ảnh: TrekEarth. Tháp Sydney (Sydney, Australia): Sydney là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, và khung cảnh nhìn từ độ cao 268 m ở đài quan sát tháp Sydney còn đẹp hơn nhiều. Ảnh: Gidmozo. Tháp Oriental Pearl (Thượng Hải, Trung Quốc): Đài quan sát trong suốt này khiến bạn có cảm giác như đang bay trên bầu trời Thượng Hải. Trên thực tế, bạn đang đứng ở độ cao 359 m so với mặt đất. Ảnh: Dwidayatour. Tháp CN (Toronto, Canada): Nằm ở độ cao 342 m trên bầu trời Toronto, sàn kính của tháp CN không dành cho những người yếu tim. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể an tâm khi tham quan nơi này, do các tấm kính dày 6,35 cm này được khiểm tra hàng năm. Ảnh: Gidmozo.

