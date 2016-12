Những bức ảnh khó tin nhưng hoàn toàn có thật

Rất nhiều người chỉ cần nhìn qua đã cho rằng bức ảnh kỳ ảo này là sản phẩm của công nghệ photoshop, không thể có sự trùng hợp tuyệt vời như thế này. Tuy nhiên đây thực sự là hình ảnh gốc được chụp trong một buổi hoàng hôn, chưa hề qua chỉnh sửa. (Nguồn Brilio) Một bãi biển của Italia nhìn từ trên cao, tất cả đều là tự nhiên, không có sự can thiệp của công cụ chỉnh sửa. (Nguồn Brilio) Ảnh chụp theo phong cách panorama ở phía trên Amsterdam, Hà Lan. (Nguồn Brilio) Mới nhìn, nhiều người tưởng rằng bức ảnh thú vị này được vẽ thêm những chi tiết. Thực chất, đây là ảnh gốc, tờ giấy theo phong cách hoạt hình ở chính giữa bức ảnh là một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời của một nghệ sĩ tài năng ở New Zealand. (Nguồn Brilio) Sự xuất hiện của núi mây ở Trung Quốc. (Nguồn Brilio) Đây là ảnh gốc, hoàn toàn không chỉnh sửa mặc dù trông giống như máy xúc đang làm việc với vật liệu xây dựng là một đám mây. (Nguồn Brilio) Một cậu bé ở Ukraina nhảy từ trên cầu xuống sông để tắm, trong khoảnh khắc này, trông cậu giống như đang bước đi trên không, chiến thắng lực hấp dẫn của Trái đất. (Nguồn Brilio) Đại bàng hói xòe cánh lướt sát mặt nước để bắt mồi. Nhiều người cho rằng hình ảnh này đã được chỉnh sửa bởi vệt nước bắn không tự nhiên. Tuy nhiên qua giám định, đây thực sự là ảnh gốc. (Nguồn Brilio) Hình ảnh cảnh quan phản chiếu xuống mặt nước ở công viên Hyde Park, London, nước Anh là một trong những hình ảnh gây nhiều tranh cãi nhất trên các diễn đàn về nhiếp ảnh. Nhiều người cho rằng sự phản chiếu hoàn hảo này chắc chắn là sản phẩm của photoshop tuy nhiên sự thực khiến nhiều người ngỡ ngàng, đây là một trong những hình ảnh khó tin nhưng có thật. (Nguồn Brilio) Khoảnh khắc băng tuyết rẽ lối đối xứng trên thân cây cũng là một trong những hình ảnh ngoạn mục có thật khiến nhiều người nghi ngờ. (Nguồn Brilio) Đây là quái vật tê giác hai đầu? Hoàn toàn không phải, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một hình ảnh trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. (Nguồn Brilio) Tự tương phản rõ nét giữa công viên trung tâm New York và những tòa nhà chọc trời khiến nhiều người sững sờ, không tin là có thật. (Nguồn Brilio) Đây là hình ảnh gốc, bởi vì nước quá trong, trông giống như con người đang lướt trên một khối cầu thủy tinh sáng bóng. (Nguồn Brilio) Những quả anh đào chín mọng được bọc trong bọt khí. Nhiều người cho rằng đây là một hình ảnh đã qua chỉnh sửa phục vụ cho mục đích quảng cáo tuy nhiên sự thực đã chứng minh, đây là hình ảnh gốc. (Nguồn Brilio) Hai con chó chơi gần một gốc cây, khoảnh khắc này trông chúng giống như một sinh vật đột biến, sở hữu tấm lưng dài bất thường. (Nguồn Brilio)

