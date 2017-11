Người đàn ông "không đùi" và cách tìm được hạnh phúc đặc biệt

Anh Nathan Hrdlicka, 34 tuổi ở Santa Fe, New Mexico, Mỹ từ khi sinh ra đã không được may mắn như người khác, mắc phải căn bệnh thiếu hụt xương đùi. Điều này có nghĩa rằng xương gối của anh nằm ngay dưới xương hông, khiến cơ thể Nathan dị biệt so với những người bình thường khác. (Nguồn Dailymail) Cũng bởi vì dị biệt, Nathan bị trêu chọc, kỳ thị, xa lánh từ bé. Nhiều kẻ ác ý còn chọc ghẹo Nathan, nói rằng anh chưa tiến hóa hết. (Nguồn Dailymail) Những tưởng những lời châm biếm có thể đánh gục Nathan nhưng may mắn thay, Nathan vẫn giữ được thái độ lạc quan, tích cực, dũng cảm đối mặt với sự thật và chấp nhận nó. (Nguồn Dailymail) Theo các bác sĩ, với tỷ lệ cơ thể của Nathan, nếu anh không mắc phải căn bệnh kỳ lạ này, anh có thể cao đến 1,93m thế nhưng do bệnh bẩm sinh, Nathan chỉ cao được 1,37m. (Nguồn Dailymail) Theo Nathan chia sẻ, mới đầu, khi nhận thức được những ánh mắt kỳ thị của mọi người, anh rất buồn bã, suy sụp. Thế rồi ngày qua ngày, Nathan cũng tiếp nhận sự thực rằng thân thể mình không giống như người bình thường. Anh quyết định lạc quan đối mặt với cuộc sống, làm chủ cuộc đời mình. (Nguồn Dailymail) "Cho tới bây giờ, tôi còn không còn day dứt vì suy nghĩ mình khác người, tôi cũng không cảm thấy bản thân thua kém người khác. Nhiều người nhìn thấy tôi lần đầu tiên đều nghĩ rằng tôi là người tàn tật. Thế nhưng việc người khác đánh giá như thế nào về tôi không thể định nghĩa được con người tôi. Toàn thế giới chỉ có 25 người mắc phải căn bệnh không có xương đùi này, tôi cảm thấy tôi thật đặc biệt", Nathan nói. (Nguồn Dailymail) Mới đây, thông qua Facebook, Nathan quen biết với một cô gái xinh đẹp có tên Chelsee Stuart, 19 tuổi và đem lòng yêu người con gái này bởi vì Chelsee đối xử với Nathan như mọi chàng trai khác. Cô không coi Nathan là kẻ khuyết tật mà coi anh như một người đàn ông trưởng thành, hài hước và thú vị. (Nguồn Dailymail) Từ ảo hóa thật, hiện tại Nathan và Chelsee đã hẹn hò và trở thành một cặp đôi chính thức. Mặc dù nhiều người cười chê Nathan và Chelsee là cặp đôi đũa lệch nhưng hai người chẳng mấy bận tâm. Họ say đắm trong tình yêu và cùng giúp đỡ nhau một cách chân thành, tích cực. Cuộc sống của họ tràn đầy màu sắc. Hiện tại, Chelsee sống chung với Nathan, cô giúp bạn trai mình rất nhiều khi anh cảm thấy khó chịu vì bệnh tật. (Nguồn Dailymail) Theo thông tin đăng tải, cơ thể của Nathan trời sinh không phù hợp để đi bộ. Mặc dù rất cố gắng để đi lại nhưng điều này cũng khiến anh thường xuyên mệt mỏi, đau đớn. Chelsee cũng thẳng thắn cho biết, mặc dù hai người thật lòng yêu thương nhau thế nhưng chênh lệch chiều cao khiến cặp đôi gặp khá nhiều rắc rối. Họ phải dành khá nhiều thời gian để từ từ khám phá và khắc phục các vấn đề, cuối cùng cả hai đã thành công, họ có thể thích ứng và hòa hợp ngay cả khi chênh lệch chiều cao lớn. (Nguồn Dailymail) Hiện, cả hai đang chung tay thành lập một quỹ từ thiện để xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Ireland. Họ hy vọng rằng câu chuyện tình yêu của họ sẽ truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn, có hoàn cảnh tương tự. (Nguồn Dailymail)

