Ngửi thấy mùi thối trong nhà, cảnh sát ập vào... và cảnh tượng ghê rợn

Chủ nhân của căn hộ bốc ra mùi hôi thối đó là Ronald Huff, 42 tuổi, người Anh. Đến nay, cái chết của vị chủ nhà này vẫn là một trong những câu chuyện gây ám ảnh, kỳ bí nhất trong những câu chuyện chủ nuôi bị thú cưng tấn công và ăn thịt.

Con thằn lằn và chủ nhân của nó.

Cụ thể, vào năm 2002, Trinidad Navarro, cựu Cảnh sát trưởng Quận New Castle phải đi kiểm tra căn hộ của anh chàng thanh niên có tên Ronald Huff ở Quận New Castle vì hàng xóm than phiền có mùi hôi thối bốc ra.