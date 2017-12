Ngủ dậy, thấy sân sau xuất hiện điều kỳ lạ... chuyên gia cũng sốc

Một buổi sáng, cặp vợ chồng Lynn và Ray McKay ở Basin Pocket, Queensland, Australia sốc nặng khi nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện điều kỳ lạ, một cái hố nước to như bể bơi xuất hiện ngay trong sân sau của gia đình và đe dọa nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà. Gia đình McKay liên lạc ngay với chính quyền địa phương và một nhóm chuyên gia được cử đến tìm hiểu hố nước bí ẩn. Khi đến nơi, ngay cả những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm cũng không thể tin được vào hiện tượng kỳ lạ họ được chứng kiến. Sự xuất hiện bất ngờ của hố nước khủng này không phải là vấn đề duy nhất. Diện tích của hồ nước to ngày một tăng lên, có nguy cơ phình to, nhấn chìm toàn bộ sân sau và cả ngôi nhà. Nhiều giả thuyết được đưa ra, như nhà McKay được xây dựng trên địa điểm một trục khai thác than cũ, giờ đang sụp đổ. Trong vòng 7 ngày, diện tích chiếc hố tăng lên cực đại. Các chuyên gia không thể ngay lập tức ngăn được sự phát triển của chiếc hố nên gia đình McKay được gửi đến sống trong một khách sạn trong lúc chờ đợi giải pháp hiệu quả. Cuối cùng, vấn đề được tìm ra, hóa ra dưới hố nước khổng lồ là một chiếc giếng cũ. Miếng gỗ trên miệng giếng mục nát và khiến đất xung quanh sụp đổ, nước tràn ra ngoài. Các chuyên gia đã giải quyết bằng cách hút nước ra và làm lại toàn bộ nền đất. Khi trở về nhà, cặp vợ chồng đã lấy miếng gỗ được nhặt ra ở miệng giếng và đóng dấu vị trí chiếc hố xuất hiện để kỷ niệm sự kiện lạ lùng. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi chiếc hố đầu tiên được lấp, chiếc hố thứ hai lại tiếp tục xuất hiện khiến vợ chồng McKay hoảng sợ và các chuyên gia phải đau đầu. Mời quý độc giả xem video: Hố xanh bí ẩn giữa lòng đại dương (Nguồn: Zing)

