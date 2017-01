Ngó sen thực chất là cái gì vậy?

Ngó sen còn được gọi là củ sen. Đây là phần thân rễ của cây sen mọc ngập trong bùn do cây sen mọc ở dưới nước, trong các ao hồ. Ngó sen có hình dáng khá độc đáo, bao gồm nhiều đoạn phình ra thắt lại. Khúc phình to ra có dạng chất xốp, có nhiều lỗ bên trong. Chúng thường có đường kính từ 3cm -5cm. Ngó sen được sử dụng làm thực phẩm, có thể ăn sống như hoa quả hoặc làm nộm, hoặc đem nấu thành những món ăn khác nhau như gỏi ngó sen tôm thịt, thịt bò xào ngó sen, nộm tai lợn ngó sen,... Trong ngó sen chứa đến 70% tinh bột. Ngoài ra chúng còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng khác như vitamin, chất xơ, khoáng chất, glucoze, asparagin, arginin... Không chỉ được sử dụng để nấu ăn, ngó sen còn được dùng như một vị thuốc để chữa bệnh. Tác dụng của ngó sen sống và ngó sen chín cũng có sự khác nhau. Cụ thể, ngó sen sống có tác dụng thanh nhiệt, chỉ khát, an thần, làm nhẹ dạ dày và giải độc rượu trong khi ngó sen nấu chín làm mạnh tỳ vị, bổ tâm huyết, giải độc do ăn phải cua độc, nhuận tràng. Ngoài ra, theo y học cổ truyền, ngó sen còn có tác dụng điều hòa kinh nguyệt ở nữ giới, chữa sốt xuất huyết, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa táo bón, giảm lượng đường máu,...

