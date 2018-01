Ngắm những người tuyết ngộ nghĩnh, siêu đáng yêu

Tuyết rơi quá dày đang gây ra sự hỗn loạn tại Tokyo. Giao thông, đặc biệt là tàu điện ngầm đã tê liệt trước thời tiết. Nhiều người bị mắc kẹt tại các nhà ga do những chuyến tàu không thể hoạt động. Tại các sân bay, tình trạng tương tự cũng diễn ra khi khoảng 250 chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ vì tuyết rơi. Ảnh: Chú mèo béo Totoro không thể đáng yêu hơn Đã từ nhiều năm nay, Tokyo không có tuyết rơi nhiều tới vậy. Bên cạnh những sự bất tiện do lớp tuyết quá dày mang lại, người dân ở Tokyo đã tìm vui bằng cách tạo ra những người tuyết vô cùng đáng yêu. Không đơn giản là người tuyết chỉ từ các khối tròn thêm que làm tay, củ cà rốt làm mũi như bạn thường thấy. Những hình người tuyết được tạo ra vô cùng đa dạng và sinh động như các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, những con vật quen thuộc chó, mèo, thỏ… Việc tạo ra những người tuyết đáng yêu cũng giúp công việc dọn dẹp lớp tuyết bám bên ngoài nhà có phần thú vị hơn chút ít. Hãy cùng ngắm nhìn những tác phẩm độc đáo do người dân Tokyo tạo ra trong những ngày qua: Dường như lạnh quá lũ minion bị đóng tuyết rồi Sao y bản chính Người ngoài hành tinh chăng? Gấu trúc béo mầm Mèo béo đáng yêu dường như đủ khả năng thôi miên bất cứ ai đang ngắm nhìn Thêm một chú mèo vui vẻ Thêm cảm hứng mới về Totoro Cô nàng này như đang độn thổ dưới tuyết Chú chó giả mà như thật Mario

