Máy bay phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vì lý do "củ chuối"

Người ta thường nói "xấu chàng thì hổ ai" hay việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vì truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt, xấu hổ. Thế nhưng một người vợ, vì không thể kiểm soát được cơn ghen đã khiến cả thế giới biết rằng chồng ngoại tình.

Mới đây, một tình huống hi hữu xảy ra trên chuyến bay từ Doha đến Bali của hãng Qatar Airways. Không phải do trục trặc kỹ thuật, cũng không phải do lỗi từ phía phi hành đoàn, cả một chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vì cơn ghen điên cuồng của một người vợ.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, trên chuyến bay từ Doha đến Bali để nghỉ mát, một người phụ nữ Iran trong lúc chồng say ngủ đã lén lút dùng vân tay của chồng để mở khóa điện thoại kiểm tra.

Không ngờ, khi mở được khóa điện thoại của chồng, người vợ này phát hiện ra sự thật đau đớn. Hóa ra, chồng cô thực sự đã ngoại tình, yêu đương vụng trộm với một cô gái khác.

Trong người có sẵn chút men, không khống chế nổi tâm tình, trong nháy mắt người vợ trở nên điên cuồng vì ghen. Cô la hét và liên tục đánh đập chồng mình một cách dữ dội, khiến tất cả hành khách hoảng hốt. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên hoảng loạn.

Lúc này, đội ngũ tiếp viên hàng không vội chạy đến để trấn an người vợ. Thế nhưng cơn ghen khiến lý trí của người phụ nữ không còn, cô vẫn tiếp tục làm loạn.

Cuối cùng, cơ trưởng đành phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Ấn Độ, cho người đưa đôi vợ chồng làm loạn chuyến bay và đứa con của họ xuống sau đó mới tiếp tục hành trình.

Được biết, sau khi bình tĩnh lại, đôi vợ chồng người Iran cũng không tiếp tục đi Bali nữa mà bay sang Malaysia rồi quay về Doha.