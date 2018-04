Loài hoa “đôi cánh thiên thần” cực lạ, may mắn lắm mới gặp

Theo tìm hiểu, loài thực vật kỳ lạ này vô cùng hiếm thấy, có tên khoa học là Anelsonia eurycarpa, một chi thực vật có hoa trong họ Cải. Bề ngoài của Anelsonia eurycarpa vô cùng hoàn hảo, khi nở hoa, những cánh hoa có hình dạng thoạt nhìn như những bông hoa có đôi cánh thiên thần, trắng muốt, đẹp mỏng manh và tuyệt mỹ. Cũng chính vì thế, người Mỹ còn gọi loài thực vật này bằng cái tên khác "Đôi cánh của Trái đất". Đây cũng là loài thực vật nguyên sinh ở Mỹ, môi trường sống yêu cầu đặc biệt cao. Bởi vậy, rất khó tìm thấy những bông hoa đôi cánh thiên thần. Phải may mắn lắm mới có thể chụp lại được những hình ảnh về loài thực vật này, đặc biệt là khi chúng nở hoa. Cũng với lý do đó, đến tận ngày nay, vẫn có rất ít thông tin về loài thực vật này, do các nhà nghiên cứu hiếm khi gặp được nó trong môi trường thiên nhiên nhiên hoang dã. Được biết, tại Mỹ, đôi cánh thiên thần là loài thực vật được bảo vệ cấp quốc gia. Mỹ cũng nghiêm cấm mọi hành vi làm tổn thương đến loài thực vật này. Là loài thực vật được pháp luật bảo vệ, nên nếu như người nào phát hiện ra đôi cánh thiên thần và hái xuống, người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mời quý vị xem video: Lá Phong phủ xanh mướt trên phố Hà Nội

