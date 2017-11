Kỳ lạ ngôi làng bé gái cứ tới 12 tuổi là có dương vật

Dailymail đưa tin, những đứa trẻ “bất thường” ở làng Salina, thuộc Cộng hòa Dominica được gọi là "Guevedoces" - nghĩa là có dương vật ở tuổi 12. Các nhà khoa học cho rằng, chính sự đột biến gene đã khiến những đứa trẻ ở đây trở nên như vậy.

Mới đây, những đứa trẻ này xuất hiện trong loạt phim tài liệu "Countdown to Life - the Extraordinary Making of You" phát trên BBC2. Các nhà làm phim đã gặp Johnny, một chàng trai 24 tuổi. Khi mới chào đời, Johnny là một bé gái và được bố mẹ đặt tên đầy nữ tính Felecitia.

"Tôi còn nhớ mình vẫn thường mặc một chiếc váy đỏ. Tôi chào đời ở nhà chứ không phải bệnh viện. Họ không biết giới tính của tôi là gì. Tôi tới trường và thường mặc váy. Tôi chưa bao giờ thích mặc váy như một bé gái. Khi cha mẹ mua cho tôi món đồ chơi con gái, tôi chả thèm chơi. Tôi chỉ muốn chơi với con trai", Johnny chia sẻ.

Johny không phải cá nhân duy nhất. Theo các nhà nghiên cứu từ trường đại học Cornell tiến hành khảo sát từ năm 1970, cứ 90 trẻ sinh ra ở làng Salina, thuộc Cộng hòa Dominica thì có một bé bị biến đổi giới tính khi bước vào tuổi dậy thì.

Các trường hợp trên được cho là bắt nguồn từ một rối loạn hiếm về gene, do một enzyme thiếu vắng, làm ngăn chặn việc tạo ra một dạng đặc biệt của hormone tình dục nam ở trong tử cung.

Tất cả các bào thai, dù là trai hay gái, đều có một tuyến bên trong gọi là tuyến sinh dục và một đoạn trồi nhỏ giữa hai chân gọi là "nốt sần".

Tuần thứ 8 của thai kỳ, thai nhi mang nhiễm sắc thể Y sẽ bắt đầu sản sinh ra hormone sinh dục nam với số lượng lớn và tạo thành “nốt sần” dương vật. Còn đối với nữ là “nốt sần” âm đạo.

Tuy nhiên, một số bào thai nam có thể thiếu enzyme 5-α, vốn để đẩy tăng hormone. Điều đó có nghĩa là họ có thể sinh ra nhìn giống bé gái, không có tinh hoàn mà dường như chỉ có âm đạo.