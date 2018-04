Kinh hoàng cha dượng... đấm nổ bụng con của bạn gái

Chân dung kẻ ác nhân Mark Jenkins. Ảnh: NYPD.

Mark Jenkins, 32 tuổi, bị cáo buộc có những hành động “hành hạ không thể tin nổi” đối với bé gái Bella Edwards trước khi thi thể của cô bé được tìm thấy vào hôm thứ 2. Một nguồn tin của cảnh sát cho biết, cơ thể Bella bị bao phủ bởi các vết bầm và có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục.



Được biết, vào hôm xảy ra án mạng, mẹ của Bella đã rời khỏi nhà và đi khám. Sau đó vào 2 giờ 30 chiều, camera giám sát đường phố ghi được hình ảnh Jenkins rời đi cùng bé gái “trông có vẻ rất đau đớn”. Cảnh sát cho rằng bé Bella đã bị đánh đập dã man vào thời điểm đó. Khi cảnh sát đến kiểm tra vào lúc 6 giờ chiều, họ phát hiện Jenkins đang hô hấp nhân tạo cho nạn nhân . Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, dường như bé gái 3 tuổi này đã bị đấm mạnh tới mức “nổ bụng”.

Trong buổi xét xử tại Tòa án Tội phạm Queens (New York, Mỹ), tội ác của JenKins khiến gia đình của bé gái phẫn nộ tới mức gào thét “Ném hắn cho chó ăn” và “Mày giết cháu tau”. Không chỉ có vậy, họ còn tức giận khi nghe luật sư bào chữa cho kẻ ác nhân yêu cầu thân chủ được bảo vệ khi giam giữ do có thiên hướng tự sát. Theo tờ The Sun, Jenkins bị cáo buộc tội giết người dã man cấp độ 2 và tấn công dã man cấp độ 1.