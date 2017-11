Kinh dị thú uống cafe chứa cả cục than nóng đỏ bên trong

Một cửa hàng cafe ở Yogyakarta (Indonesia) trở nên đắt khách hơn bao giờ hết khi giới thiệu ly cafe độc đáo có tên Kopi Joss. (Ảnh Foodandfeast/Facebook) Kpoi Joss thực ra là một loại cafe, nhưng nó độc đáo và có phần...kinh dị hơn những loại cafe thông thường khác ở chỗ: sau khi pha xong, người ta thả vào trong cốc...một cục than còn nóng đỏ (Ảnh Adryany Hamidin/Facebook) Cục than sẽ được thổi hết bụi tro, sau đó thả vào cốc cafe cho khách. (Ảnh Prawit Chankasem/Facebook) Khi cục than nguội, khách sẽ vớt cục than ra và thưởng thức. (Ảnh Kota Jogja/Facebook) Một ly cafe than này có giá 4.000 Rp., tương đương 7.000 đồng. (Ảnh Billbalo) Người sáng chế ra loại cafe kỳ lạ này là ông Man - chủ quán (hiện đã qua đời). Ông đã “phát minh” ra thứ đồ uống độc lạ này vào những năm 1960. (Ảnh Billbalo) Mặc dù chỉ là một quán cafe vỉa hè nhưng quán lúc nào cũng đông khách nhờ món cafe độc đáo Kpoi Joss. (Ảnh Billbalo) Nhiều người sẽ nghĩ rằng uống loại cafe có chứa than này gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng thực tế thì nó không có gì nguy hiểm cả. (Ảnh Billbalo) Lý do là vì lượng carbon có trong hòn than sẽ không được đường ruột tiêu hóa và sẽ nhanh chóng được đào thải ra ngoài. (Ảnh Billbalo)

