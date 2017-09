Khoét lỗ cây hình thiếu nữ "rên rỉ" trong đêm, người đàn ông ngạc nhiên tột độ...

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về một vài bức ảnh được một người đàn ông chụp lại một cái cây hình thiếu nữ. Những hình ảnh đó được chụp từ trong khu vườn của gia đình ông. Từ lúc bức ảnh này được đưa lên, đã có rất nhiều lượt bình luận. Theo những lời chia sẻ của ông, hằng đêm hốc cây cổ thụ trong vườn nhà lại liên tục phát ra những tiếng rên rỉ kì quái, rợn người. Ban đầu, ông cho rằng những tiếng rên rỉ đó là tiếng chim cú làm tổ trong hốc hoặc tiếng sóc chui vào tổ. Nhưng dần dần, những tiếng rên rỉ xuất hiện ngày một rõ ràng với tần suất nhiều hơn trước. Do quá tò mò cũng như muốn biết nguồn gốc thực sự của những tiếng rên rỉ đó, ông đã quyết định đi tìm hiểu. Thế nhưng, khi phát hiện ra sự thật, ông đã không dám tin vào mắt mình. Theo những thông tin ban đầu, hóa ra những tiếng rên rỉ đó là tiếng rên của một chú chó nhỏ đã bị chủ bỏ rơi và đi lạc vào trong hốc cây cổ thụ trong vườn nhà ông. Ông đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của những nhân viên cứu trợ mới có thể đưa chú chó nhỏ này ra khỏi hốc cây. Theo ông chia sẻ, do hốc cây khá hẹp và sâu, chính vì vậy, những nhân viên cứu trợ đã phải mất đến gần 1 tiếng mới có thể “dỗ” chú chó nhỏ này đi ra khỏi đó bằng một sợi dây nhựa xanh. Có lẽ do bị bỏ rơi khá lâu nên chú chó nhỏ này rất cảnh giác với những người lạ mặt. Thậm chí ngay cả khi đã được đưa đi ăn uống và tắm rửa chú vẫn cảnh giác với những người vừa cứu mình. Hiện chú chó đang dần làm quen để hòa nhập với gia đình mới.

