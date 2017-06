Khóc thét với loạt địa điểm ma quái nhất hành tinh

1. Hầm mộ Paris - Nghĩa địa lớn nhất thế giới

Hệ thống hầm mộ mê cung ngay dưới lòng thủ đô hoa lệ Paris (Pháp) này ẩn chứa hơn 6 triệu hài cốt của người chết, trong đó bao gồm nhiều nạn nhân của bệnh dịch hạch. Khu vực đáng sợ nhất trên thế giới cũng nổi tiếng là ngôi mộ lớn nhất và là một trong 14 viện bảo tàng của Paris. 2. Thành phố Chernobyl (Ukraina)

Thành phố này nổi tiếng là một trong những nơi đáng sợ nhất trái đất, nơi gần như toàn bộ người dân đã bị nhiễm độc phóng xạ sau thảm kịch Chernobyl cách đây hơn 30 năm. Sau sự kiện ác mộng này, tất cả người dân đã phải sơ tán, giờ đây Chernobyl vẫn là một thành phố ma không người ở. 3. Nhà thương điên bỏ hoang ở London dành cho biệt đội bắt ma

Nếu bạn yêu thích những điều đáng sợ, nhà thương điên bỏ hoang Đồi Cane ở London chắc chắn là nơi dành cho bạn. Người thân của những người nổi tiếng như mẹ của vua hề Sác-lô Charlie Chaplin là một trong số 2.000 bệnh nhân từng được điều trị trong bệnh viện tâm thần này. 4. Phong tục hun khói xác chết ở Papua New Guinea: Tại Papua New Guinea, các bộ lạc vẫn chưa hề bị mai một và truyền thống tôn giáo của họ vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt ở một số vùng. Bạn có thể thấy điều này qua những xác chết hun khói được treo quanh làng. Sau khi hun khói, các xác chết sẽ được nhuộm màu đỏ và để trong lồng tre. Người Papua New Guinea tin rằng, hun khói người chết là cách để chữa bệnh và chữa lành linh hồn của họ. 5. Hòn đảo Búp bê, Mexico: Xochimilco là một quận của thành phố Mexico, có hệ thống kênh rạch, đảo nhân tạo và vườn nổi chinampa chằng chịt rộng khắp. Trong số đó, nổi tiếng nhất là đảo Isla de las Munecas, thuộc về một người đàn ông tên là Julian Santana Barrera. Sau khi tìm thấy xác của một cô bé chết trong kênh gần đó, ông bắt đầu thu thập những con búp bê và bộ phận búp bê bị bỏ đi, rồi treo lên cây với mong muốn an ủi, xoa dịu linh hồn của cô bé. Ông Barrera qua đời vào năm 2001, nhưng những con búp bê vẫn còn ở đó. Người dân và du khách có thể ghé thăm hòn đảo này bằng thuyền. Mọi người tin rằng khi không có người chú ý, những con búp bê này sẽ mở mắt, cử động cánh tay và cái đầu bé nhỏ của chúng. 6. Cổng Địa ngục ở Turkmenistan: Được phát hiện ở làng Derweze, Turkmenistan, cánh cửa này được các kỹ sư Liên Xô coi là một khu khai thác dầu mỏ đầy hứa hẹn, đến khi một tai nạn đáng tiếc xảy ra vào năm 1971. Họ ngừng mọi hoạt động và quyết định thiêu hủy nơi này để ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ khí độc nào có thể xảy ra. Các kỹ sư cho rằng lửa sẽ tắt sau vài tuần, nhưng Cánh cửa đến Địa ngục vẫn rực cháy qua nhiều thập kỷ.

