Khám phá thú vị về cây quất cảnh ngày Tết

Quất cảnh có tên khoa học là Citrus japonica, là loài cây bản địa ở khu vực Đông Á. Đây là loại cây không thể thiếu trong dịp tết của người Việt Nam. Quất cảnh là loại cây cảnh mang nhiều ý nghĩa tài lộc, cây càng xanh tốt, quả to mọng thì sự sung túc và thịnh vượng càng nhiều. Cây quất tương đối dễ trồng, ra hoa quanh năm và được trồng quanh năm. Nó sinh trưởng nhanh, phân nhiều cành, tán lá đa dạng, lá ngắn đuôi lá tròn, tinh dầu trên lá có mùi thơm như cam, chanh. Ngoài tác dụng làm cảnh, trong đông y còn hay dùng quả quất như một vị thuốc chữa các chứng bệnh do lạnh gây ra như viêm họng, lạnh bụng, cảm... Bên cạnh đó, qủa quất còn được dùng để làm mứt hoặc được sử dụng như một gia vị tạo độ chua cho các món ăn. Một cây quất cảnh đẹp hoàn hảo phải hội tụ đủ các yếu tố: lá phải to, xanh đậm và bóng mượt, quả quất phải đều, căng mọng, nhiều nụ, lộc non.

Quất cảnh có tên khoa học là Citrus japonica, là loài cây bản địa ở khu vực Đông Á. Đây là loại cây không thể thiếu trong dịp tết của người Việt Nam. Quất cảnh là loại cây cảnh mang nhiều ý nghĩa tài lộc, cây càng xanh tốt, quả to mọng thì sự sung túc và thịnh vượng càng nhiều. Cây quất tương đối dễ trồng, ra hoa quanh năm và được trồng quanh năm. Nó sinh trưởng nhanh, phân nhiều cành, tán lá đa dạng, lá ngắn đuôi lá tròn, tinh dầu trên lá có mùi thơm như cam, chanh. Ngoài tác dụng làm cảnh, trong đông y còn hay dùng quả quất như một vị thuốc chữa các chứng bệnh do lạnh gây ra như viêm họng, lạnh bụng, cảm... Bên cạnh đó, qủa quất còn được dùng để làm mứt hoặc được sử dụng như một gia vị tạo độ chua cho các món ăn. Một cây quất cảnh đẹp hoàn hảo phải hội tụ đủ các yếu tố: lá phải to, xanh đậm và bóng mượt, quả quất phải đều, căng mọng, nhiều nụ, lộc non.