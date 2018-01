Hồ nước đẹp mỹ lệ, nhưng ai cũng xa lánh chỉ vì điều này

Mới nhìn qua, làn nước xanh ngắt và khung cảnh thơ mộng của hồ nước kỳ lạ có tên Blue Lagoon ở Buxton, Derbyshide (Anh) dường như là một nơi hoàn hảo để du lịch, khám phá và tận hưởng. Thế nhưng sự thật có thể khiến bạn rùng mình. Đây là một hồ nước vô cùng độc hại, độ độc hại được so sánh với các loại chất tẩy rửa mạnh. Trong hồ chứa nhiều xác động vật chết, xe ô tô cũ han rỉ và các loại chất thải và rác thải khác nhau. Độ pH trong nước hồ rất cao, lên đến 11,3 (trong khi độ pH của dung dịch kiềm là 12,3) Ai cũng biết, độ pH cao có thể gây kích ứng cho da và mắt. Hơn thế nữa, nó cũng có thể gây ra vô số vấn đề cho hệ thống tiêu hóa, dễ dàng khiến cơ thể con người bị nhiễm nấm và phát ban. Một số gia đình thiếu hiểu biết vẫn tới đây và đắm mình vào trong làn nước trong xanh độc hại, dù biển cảnh báo như thế này được cắm xung quanh hồ. Những người này ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần giữ mực nước không qua đầu, họ sẽ được an toàn. Giải thích về màu xanh trong hấp dẫn của hồ, các chuyên gia cho biết, vì hồ này nằm cạnh một mỏ đá, những hóa chất rò rỉ từ mỏ đã thấm vào trong nước, khiến nước có màu xanh đặc biệt. Cũng chính bởi màu xanh đó mà nhiều người bị hấp dẫn, bất chấp độc hại tới nơi đây du lịch và đắm mình vào làn nước hồ. Để ngăn chặn, dân địa phương kiến nghị lên chính phủ, kêu gọi ngăn chặn những người khác tới đây và bơi lội. Tuy nhiên, nơi đây thuộc sở hữu tư nhân, chính phủ không có quyền can thiệp. Tất cả đều phải dựa vào ý thức của con người. Mời quý độc giả xem video: hồ nước sôi quanh năm

