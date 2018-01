Hình ảnh không ngờ về những đám mây kỳ lạ nhất thế giới (2)

1. Mây mammatus, hay mây vảy rồng là một thuật ngữ khí tượng học nói đến những đám mây hình cầu kỳ lạ trên thế giới. Những đám mây kỳ lạ này gập ghềnh được tạo ra bởi nhiều bọng mây nhỏ tụ lại, tạo thành một mảng mây rộng lớn, lơ lửng, dày đặc, trải dài tới hàng trăm mét trên bầu trời. Mặc dù trông đẹp và hấp dẫn nhưng những đám mây này xuất hiện thường kèm theo dạng thời tiết cực đoan. Theo các nhà nghiên cứu, đây là dấu hiệu của cơn giông bão lớn, kèm theo sấm sét trong các tháng có thời tiết nóng, ấm. Những bọng mây khổng lồ chính là hình ảnh của một lượng lớn hơi nước trong không khí bị ngưng tụ lại. 2. Mây xoáy, có thể hình thành theo chiều dọc hoặc ngang, tương tự như sự hình thành của các cơn bão hoặc lốc xoáy. Khi luồng không khí chạm vào chướng ngại vật, ngay lập tức sẽ hình thành những đám mây xoáy. Tuy nhiên, các đám mây xoáy không thể quan sát từ dưới mặt đất mà chỉ có thể quan sát bằng các vệ tinh. 3. Mây xà cừ là một dạng mây được hình thành ở những khu vực cực kỳ lạnh của tầng bình lưu thấp, ở độ cao 15.000 - 25.000m. Theo miêu tả, mây xà cừ trông giống như những tấm màng mỏng, cuộn lại rồi bung ra, trải rộng khắp rồi bỗng co lại trên bầu trời nhá nhem sáng tối. Nó là có liên quan chặt chẽ đến sự hình thành của các lỗ hổng ôzôn. Các hiệu ứng của chúng đối với sự suy giảm ôzôn nảy sinh do chúng hỗ trợ các phản ứng hóa học sinh ra clo hoạt hóa. Là chất xúc tác cho sự phá hủy ôzôn, cũng như do chúng loại bỏ axít nitric dạng khí, làm xáo trộn các chu trình nitơ và clo về hướng phá hủy ôzôn. 4. Những đám mây nhân tạo, những đám mây này thường có hình dáng rất kỳ lạ và thu hút. Tuy nhiên không phải do bản thân nó vốn nó hình dạng đó. Mà do tác động của con người từ những chiếc máy bay dân dụng, máy bay chiến đấu. Mặc dù không phải hiện tượng thiên nhiên thế nhưng những đám mây nhân tạo kỳ lạ này vẫn khiến cho mọi người tò mò thích thú. 5. Những đám mây có hình thù kỳ quặc, giống như khuôn mặt, hình dáng của loài động vật nào đó như gà, thỏ, khủng long, gấu... Những đám mây này đều là những đám mây thường, tuy nhiên lại ngẫu nhiên có hình thù giống như một loài vật phổ biến nào đó trên trái đất, vì vậy gây chú ý. Trong ảnh là một đám mây kỳ lạ có hình con cá heo đang bơi lội, rất bắt mắt. Mời quý độc giả xem video: Những sự thật khó tin về trái đất

