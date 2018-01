Dọn nhà, xém bỏ đi tranh quý 25 tỉ đồng

Trước đây, anh em nhà Landau vẫn nghĩ rằng đó là một bức tranh cũ, bình thường mà ông bà họ đã treo ở phòng ăn từ hàng thập nay và họ giữ lại nó như một vật kỷ niệm. Tuy nhiên, sau khi đem bức tranh đi đấu giá thanh lý thì họ mới biết rằng thứ mà họ suýt bỏ đi là một kiệt tác của danh họa Rembrandt van Rijn đáng giá cả một gia tài.

Bức tranh "Người bệnh bất tỉnh" - khứu giác tưởng chừng như một bức tranh cũ kỹ, vô giá trị đã được trả giá tới 1,1 triệu USD trong một cuộc đấu giá. Ảnh: AP Ba anh em nhà Landau gồm Ned, Roger và Steven, sống ở Teaneck, New Jersey vừa dọn dẹp lại căn phòng của người mẹ quá cố. Trong số những vật dụng mà họ tìm thấy có bộ trà bằng bạc, bộ bàn bóng bàn cũ và đặc biệt còn có một bức tranh "chán ngắt" mà anh em họ đã quen nhìn thấy từ khi họ còn là những đứa trẻ. "Nó mô tả một phụ nữ đang bất tỉnh trên ghế và có hai người đàn ông đang cố làm bà ấy tỉnh lại bằng muối thơm. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng tự hỏi tại sao một bức tranh bình thương như vậy lại treo ở phòng ăn nhà mình" - Ned Laundau cho biết. Sau khi ông bà của họ qua đời, bức tranh được mang về treo trong tầng hầm của Roger Landau, và lên kế hoạch để thanh lý nó cùng một số đồ ít dùng khác trong nhà không dùng tới. "Chúng tôi đã rao bán gần như mọi thứ và chỉ giữ lại những vật dễ thương như đồ sứ hoặc những bộ trà làm bằng bạc" - Ned kể lại. Sau khi được mang ra đấu giá, bức tranh mới tìm lại được giá trị thực của chính nó. Ảnh: AP

Sau khi ước tính sơ bộ, nhà giám định John Nye cho biết tổng cộng mấy bức tranh cũ và những vật linh tinh có thể thanh lý được vài ngàn USD. Ông cũng để ý đến bức tranh cũ nhỏ nhắn, tuy nhiên không làm mấy ấn tượng về nó lắm nhưng cũng đã quyết định mang nó đi đấu giá.

"Nó được vẽ bằng sơn dầu và đã có đôi chỗ bị bong tróc sơn, nó cũng không phải là một bức tranh đẹp cũng như những nhân vật trong tranh cũng không có gì đặc biệt. Nó chẳng khác nào những bức chân dung tối tăm, mờ nhạt về ba người" - Ned nhận xét.

Sau khi được mang đi đấu giá, những món đồ bạc lại mang về khoảng tiền nhỉnh hơn dự kiến, còn những bức tranh thì được trả giá khá rẻ mạt. Tuy nhiên, chỉ riêng bức tranh "Người bệnh bất tỉnh" nhanh chóng đạt được con số cao ngất ngưởng.

Giá ban đầu được đưa ra là 250 USD và nó nhanh chóng đạt được 800 USD. Sự việc bỗng dưng thay đổi đột ngột khi có một người đấu giá gọi đến từ Pháp và trả 5.000 USD cho bức tranh. Tiếp đó, một người đấu giá từ Đức gọi đến và trả giá cao hơn cho bức tranh. Cuộc chạy đua tiếp tục diễn ra gây cấn và bức tranh nhanh chóng được đẩy giá cao kinh ngạc từ 80.000 USD, rồi đến 400.000 USD và cuối cùng dừng lại ở con số không thể mơ nổi là 1,1 triệu USD (tương đương 25 tỉ VND).

Người trả tiền mua bức tranh trên là một nhà chuyên buôn tranh quý đến từ Pháp. Một nguồn tin cho hay bức tranh sau đó được bán lại cho một nhà sưu tầm tranh quý với giá 4 triệu USD. Hiện người mua này đã sở hữu 3 trong 5 bức tranh quý cùng bộ của Rembrandt van Rijn và bức "người bệnh bất tỉnh" là bức thứ tư mà nhà sưu tầm này đang tìm kiếm.

Thậm chí, đến cả nhà đấu giá cũng không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi người đấu giá ở Đức giải thích về xuất xứ của bức tranh.

"Đó là một tuyệt tác của danh họa Rembrandt. Tôi đã tìm kiếm nó trong suốt quãng đời nghề nghiệp của mình" - Người đấu giá từ Đức cho biết.

Trong khi đó, anh em Landau dường như không hề hay biết gì về một khoản tiền kếch xù vừa rơi trúng đầu họ. Cả gia đình đang trong kỳ nghỉ Yom Kippur của người Do Thái và họ tắt tất cả thiết bị di động để tránh bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài.

Một vài ngày sau đó, Roger Landau đã chủ động liên lạc với John Nye để hỏi xem thông tin về cuộc đấu giá và được cho biết là mọi thứ diễn ra rất tốt. Và họ dường như phát cuồng khi nghe đến con số mà cả ba anh em họ dường như chưa bao giờ mơ đến.

Bức tranh cũ trong nhà họ được biết là một kiệt tác của Rembrandt đang được giới săn tranh tìm kiếm bấy lâu nay. Bức tranh nằm trong một bộ năm bức tranh với chủ đề năm giác quan được vẽ từ những năm 1600. Tên chính thức của bức tranh là "The Unconscious Patient (An Allegory of the Sense of Smell)", tạm dịch là "Bệnh nhân bất tỉnh (miêu tả về khứu giác). Nó có thể được vẽ vào khoảng năm 1624 khi đại danh họa mới chỉ là một thiếu niên.

Cũng giống như ba anh em nhà Landau, ông bà của họ cũng không biết gì về giá trị của bức tranh, mà chỉ vô tình mua được nó từ một cuộc đấu giá năm 1930.