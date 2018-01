"Độc kê" 10 cựa và những "quái gà" siêu lạ nhất Việt Nam

1. “Độc kê” 10 cựa giá nghìn đô

Hàng cựa cong vút, mọc tua tủa tựa những lưỡi gươm sắc nhọn dưới chân của “độc kê”. Anh Phạm Ngọc Khánh (Thanh Sơn, Phú Thọ), chủ nhân của con “độc kê” này cho biết, có một đại gia ở Hải Dương trả giá con gà này lên tới 30 triệu. Tuy nhiên anh vẫn chưa có ý định bán, anh muốn giữ lại để gây giống. Con gà này có tính rất hiếu chiến. Bộ cựa cong vút nhưng nếu đánh nhau với con khác rất dễ gãy. Anh phải tách riêng để chăm sóc với một chế độ đặc biệt. Theo anh Khánh, giống gà này nuôi rất khó. Một con gà mái đẻ được đàn gà cỡ chục con nhưng gà con hay chết dần chết mòn. Đàn 10 con, chỉ có 3 con sống đến lúc trưởng thành. 2. Gà trống bướm 4 chân hung hãn ở Cần Thơ

Con gà trống bướm của anh Cường được 2 năm tuổi, cân nặng 2,3 kg, khỏe mạnh và không khác gì đồng loại ngoại trừ có đến 4 cái chân khiến nhiều người hiếu kỳ ở Cần Thơ kéo đến xem. Tuy nhiên khi để ý kỹ sẽ thấy trên mỗi chân của con gà này mọc ra một chân phụ nhỏ trông rất lạ. Anh Cường cho biết, nhận thấy năm nay là năm con gà nên tôi mua lại con gà này từ Hậu Giang với giá 5 triệu đồng với mong muốn cầu may mắn. Theo chủ trước của con gà 4 chân, từ bé ở đầu hai cẳng chân của con gà này có cục u, như cụt thịt dư. Càng ngày cục u này càng phát triển có vảy và mọc một ngón. Sau thời gian chăm sóc, tôi nhận thấy chân phụ bên trái dài và có móng móc vào cựa nên tôi cắt bỏ để bớt vướng víu. 3. Gà 9 cựa bạch tạng đột biến gen ở Hải Dương

Trang trại của anh Nguyễn Văn Phương ở xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) đang nhân nuôi thành công giống gà chín cựa trắng bạch tạng. Theo anh Phương, đây là các con gà "tiến Vua" có màu lông đột biến cực hiếm trên thị trường. Chia sẻ thêm thông tin về loài gà đặc biệt này, anh Phương cho hay: “Sau nhiều năm nhân giống loài gà chín cựa "tiến vua", thời gian vừa qua tôi phát hiện trong đàn gà của mình có một số con có màu lông trắng đột biến. Mọi người trong gia đình cảm thấy rất bất ngờ và quyết giữ lại để nuôi nhân giống riêng và đến giờ đàn gà đã lên đến hàng chục con”. Anh Phạm Văn Tuấn, một chủ nuôi gà chín cựa lâu năm ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho rằng: “Tôi cũng từng nghe nói có giống gà chín cựa lông trắng (hay còn gọi là gà chín cựa bạch tạng) nhưng cũng chưa có cơ hội nuôi được. Đây là giống gà cực hiếm, nếu ai nuôi được thì người đó thực sự rất may mắn cần giữ lại và nhân giống cho mọi người cùng làm giàu”. 4. Gà trống 3 chân hiếm thấy chỉ bán để nuôi cảnh

Chiếc chân thứ 3 của chú gà trống kỳ lạ được mọc ra từ chân phải có màu sắc và hình dáng gần giống với chân chính. Chủ nhân của chú gà trống này cũng cho biết, sẽ chỉ bán cho người để nuôi cảnh không được mang đi đá. Chủ sở hữu chú gà trống 3 chân kỳ lạ nói trên là anh Nữ Hoa (ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long). Chú gà trống có màu đỏ, cân nặng 2,7kg thoạt nhìn như bao chú gà khác nhưng đặc biệt có cái chân thứ ba được mọc ra từ chân chính. Khi mang gà về rất đông người tìm đến để xem và vô cùng thắc mắc vì trước giờ chưa từng thấy con gà trống nào có hình dạng lạ lùng như vậy. Đặc biệt, chú gà này đá rất hay. 5. Gà bốn chân đặc biệt ở Nghệ An

Một con gà vừa mới nở đã có 4 chân của gia đình bà Sầm Thị Phiên tại bản Mọn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp là câu chuyện đang thu hút người dân quan tâm Bà Sầm Thị Phiên (bản Mọn – Châu Quang) cho biết, sau khi bà ra thăm chuồng gà thì phát hiện, trong số 8 con gà mới nở có một chú gà có đến 4 cái chân. “Con gà đặc biệt này có bộ lông màu vàng thuộc giống gà ta, ngoài hai chân chính thì nó còn có “hai chân” mọc phía sau”, bà Phiên kể.

Nghe tin, nhiều người dân đã đến nhà gia đình bà Phiên để tận mắt “ngắm” chú gà đặc biệt này. Theo bà Phiên, mặc dù có đến 4 chân nhưng gà vẫn khỏe mạnh bình thường. (Theo: Báo Nghệ An)

1. “Độc kê” 10 cựa giá nghìn đô

Hàng cựa cong vút, mọc tua tủa tựa những lưỡi gươm sắc nhọn dưới chân của “độc kê”. Anh Phạm Ngọc Khánh (Thanh Sơn, Phú Thọ), chủ nhân của con “độc kê” này cho biết, có một đại gia ở Hải Dương trả giá con gà này lên tới 30 triệu. Tuy nhiên anh vẫn chưa có ý định bán, anh muốn giữ lại để gây giống. Con gà này có tính rất hiếu chiến. Bộ cựa cong vút nhưng nếu đánh nhau với con khác rất dễ gãy. Anh phải tách riêng để chăm sóc với một chế độ đặc biệt. Theo anh Khánh, giống gà này nuôi rất khó. Một con gà mái đẻ được đàn gà cỡ chục con nhưng gà con hay chết dần chết mòn. Đàn 10 con, chỉ có 3 con sống đến lúc trưởng thành. 2. Gà trống bướm 4 chân hung hãn ở Cần Thơ

Con gà trống bướm của anh Cường được 2 năm tuổi, cân nặng 2,3 kg, khỏe mạnh và không khác gì đồng loại ngoại trừ có đến 4 cái chân khiến nhiều người hiếu kỳ ở Cần Thơ kéo đến xem. Tuy nhiên khi để ý kỹ sẽ thấy trên mỗi chân của con gà này mọc ra một chân phụ nhỏ trông rất lạ. Anh Cường cho biết, nhận thấy năm nay là năm con gà nên tôi mua lại con gà này từ Hậu Giang với giá 5 triệu đồng với mong muốn cầu may mắn. Theo chủ trước của con gà 4 chân, từ bé ở đầu hai cẳng chân của con gà này có cục u, như cụt thịt dư. Càng ngày cục u này càng phát triển có vảy và mọc một ngón. Sau thời gian chăm sóc, tôi nhận thấy chân phụ bên trái dài và có móng móc vào cựa nên tôi cắt bỏ để bớt vướng víu. 3. Gà 9 cựa bạch tạng đột biến gen ở Hải Dương

Trang trại của anh Nguyễn Văn Phương ở xã An Lâm, huyện Nam Sách (Hải Dương) đang nhân nuôi thành công giống gà chín cựa trắng bạch tạng. Theo anh Phương, đây là các con gà "tiến Vua" có màu lông đột biến cực hiếm trên thị trường. Chia sẻ thêm thông tin về loài gà đặc biệt này, anh Phương cho hay: “Sau nhiều năm nhân giống loài gà chín cựa "tiến vua", thời gian vừa qua tôi phát hiện trong đàn gà của mình có một số con có màu lông trắng đột biến. Mọi người trong gia đình cảm thấy rất bất ngờ và quyết giữ lại để nuôi nhân giống riêng và đến giờ đàn gà đã lên đến hàng chục con”. Anh Phạm Văn Tuấn, một chủ nuôi gà chín cựa lâu năm ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho rằng: “Tôi cũng từng nghe nói có giống gà chín cựa lông trắng (hay còn gọi là gà chín cựa bạch tạng) nhưng cũng chưa có cơ hội nuôi được. Đây là giống gà cực hiếm, nếu ai nuôi được thì người đó thực sự rất may mắn cần giữ lại và nhân giống cho mọi người cùng làm giàu”. 4. Gà trống 3 chân hiếm thấy chỉ bán để nuôi cảnh

Chiếc chân thứ 3 của chú gà trống kỳ lạ được mọc ra từ chân phải có màu sắc và hình dáng gần giống với chân chính. Chủ nhân của chú gà trống này cũng cho biết, sẽ chỉ bán cho người để nuôi cảnh không được mang đi đá. Chủ sở hữu chú gà trống 3 chân kỳ lạ nói trên là anh Nữ Hoa (ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long). Chú gà trống có màu đỏ, cân nặng 2,7kg thoạt nhìn như bao chú gà khác nhưng đặc biệt có cái chân thứ ba được mọc ra từ chân chính. Khi mang gà về rất đông người tìm đến để xem và vô cùng thắc mắc vì trước giờ chưa từng thấy con gà trống nào có hình dạng lạ lùng như vậy. Đặc biệt, chú gà này đá rất hay. 5. Gà bốn chân đặc biệt ở Nghệ An

Một con gà vừa mới nở đã có 4 chân của gia đình bà Sầm Thị Phiên tại bản Mọn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp là câu chuyện đang thu hút người dân quan tâm Bà Sầm Thị Phiên (bản Mọn – Châu Quang) cho biết, sau khi bà ra thăm chuồng gà thì phát hiện, trong số 8 con gà mới nở có một chú gà có đến 4 cái chân. “Con gà đặc biệt này có bộ lông màu vàng thuộc giống gà ta, ngoài hai chân chính thì nó còn có “hai chân” mọc phía sau”, bà Phiên kể.

Nghe tin, nhiều người dân đã đến nhà gia đình bà Phiên để tận mắt “ngắm” chú gà đặc biệt này. Theo bà Phiên, mặc dù có đến 4 chân nhưng gà vẫn khỏe mạnh bình thường. (Theo: Báo Nghệ An)