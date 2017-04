Điều bất ngờ về sen lục bình, loài cây cảnh lạ mắt

Sen lục bình (hay còn gọi là cây ngô đồng cảnh) có lá màu xanh bóng, nhẵn, gốc cây phình to. Cụm hoa to, đỏ như cụm hoa của cây san hô còn quả nang thường nổ mạnh tung hạt đi khắp nơi. (Nguồn Quatang) Tuy là loài cây cảnh đẹp nhưng mọi người cần lưu ý bởi quả ngô đồng cảnh chứa các chất độc gây chóng mặt và buồn nôn. (Nguồn Baomoi) Do có hoa và dáng cây đẹp nên ngô đồng thường được trồng bụi trong sân vườn, trồng giả như hàng rào hoặc các đường viền cây bụi, trồng trong chậu, trước hiên nhà…để trang trí. (Nguồn Giahuygarden) Cây ngô đồng ưa sáng, rất dễ trồng và chăm sóc. Cây ngô đồng cảnh có thể nhân giống bằng hạt. (Nguồn Cayxanhtruclam) Cây ngô đồng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, loài cây này cũng rất phổ biến, được trồng khắp nơi từ đồng bằng đến miền núi. (Nguồn Giahuygarden) Ngoài trồng làm cảnh, cây ngô đồng còn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Cụ thể, vỏ của nó dùng làm thuốc tẩy, trị táo bón, gây nôn, lợi sữa. Lá dùng trị ghẻ lở, cuống lá, thân cây, trị ho ra máu, khạc ra máu. (Nguồn Vnphoto) Truyền thuyết cho rằng, cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng hoàng đến ở. Do đó nếu trồng cây ngô đồng trước sân nhà sẽ mang lại bình yên, may mắn tốt lành cho gia chủ. (Nguồn Baomoi)

Sen lục bình (hay còn gọi là cây ngô đồng cảnh) có lá màu xanh bóng, nhẵn, gốc cây phình to. Cụm hoa to, đỏ như cụm hoa của cây san hô còn quả nang thường nổ mạnh tung hạt đi khắp nơi. (Nguồn Quatang) Tuy là loài cây cảnh đẹp nhưng mọi người cần lưu ý bởi quả ngô đồng cảnh chứa các chất độc gây chóng mặt và buồn nôn. (Nguồn Baomoi) Do có hoa và dáng cây đẹp nên ngô đồng thường được trồng bụi trong sân vườn, trồng giả như hàng rào hoặc các đường viền cây bụi, trồng trong chậu, trước hiên nhà…để trang trí. (Nguồn Giahuygarden) Cây ngô đồng ưa sáng, rất dễ trồng và chăm sóc. Cây ngô đồng cảnh có thể nhân giống bằng hạt. (Nguồn Cayxanhtruclam) Cây ngô đồng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, loài cây này cũng rất phổ biến, được trồng khắp nơi từ đồng bằng đến miền núi. (Nguồn Giahuygarden) Ngoài trồng làm cảnh, cây ngô đồng còn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Cụ thể, vỏ của nó dùng làm thuốc tẩy, trị táo bón, gây nôn, lợi sữa. Lá dùng trị ghẻ lở, cuống lá, thân cây, trị ho ra máu, khạc ra máu. (Nguồn Vnphoto) Truyền thuyết cho rằng, cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng hoàng đến ở. Do đó nếu trồng cây ngô đồng trước sân nhà sẽ mang lại bình yên, may mắn tốt lành cho gia chủ. (Nguồn Baomoi)