Điều bất ngờ ít người biết về hoa oải hương

Hoa oải hướng có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, được gieo trồng ở nhiều nước châu Âu. Miền Nam nước Pháp là một trong những nơi có nhiều oải hương nhất. Loài hóa này có màu tím biếc, ống hoa được sắp xếp liên tục vòng quanh cuống hoa. Đây là loại thảo mộc có mùi thơm và có khả năng xua đuổi côn trùng. Ngoài ra, nhờ hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương, người Hy Lạp và La Mã còn sử dụng nó để pha vào nước tắm. Hoa oải hương được trồng nhiều để làm cảnh. Bên cạnh đó, loài cây này còn được dùng làm thuốc an thần và chất kháng khuẩn do nó có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương, vết phỏng. Hoa oải hương được xem là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn. Vì vậy mà nhiều cặp vợ chồng mới cưới thường được trao những bó hoa oải hương, hoặc nhiều gia đình thường rắc tung những bông oải hương khô trong nhà để mang lại sự bình yên, hoà thuận. Hoa oải hương có màu tím rất đặc trừng nên nó còn mang ý nghĩa của sự thủy chung trong tình yêu và sự trung thành trong tình bạn. Hoa oải hương khô được đặt trong tủ quần áo có thể lưu giữ mùi thơm được đến hàng tháng. Đặc biệt, ở những nơi có khí hậu khô, nó còn có thể thơm suốt 5 năm và thậm chí là lâu hơn nữa. Ngoài ra, với hương thảo mộc tự nhiên giúp cơ thể thư giãn và giảm stress, hoa oải hương còn được dùng để làm tinh dầu, nước hoa.

