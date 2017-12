Điểm danh những “cấm địa” bí ẩn nhất hành tinh

Khu vực 51 (Area 51) là một trong những "cấm địa" bí ẩn nhất hành tinh. Là căn cứ quân sự của Mỹ, Khu vực 51 được đồn đoán rằng là nơi chính Mỹ che giấu những thông tin về người ngoài hành tinh và UFO. Đặc biệt Khu vực 51 được cho là nơi một phi thuyền của người ngoài hành tinh gặp nạn tại Roswell vào năm 1947. Do chính phủ Mỹ luôn giấu kín những bí mật về Khu vực 51 cũng như nơi đây luôn được canh phòng cẩn mật nên giới truyền thông và công chúng càng tò mò hơn về địa điểm bí ẩn này. Tam giác quỷ Bermuda là "cấm địa" kỳ bí nổi tiếng thế giới. Nằm ở phía tây Đại Tây Dương, vùng biển này là nơi xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các tàu thuyền và máy bay cũng như nhiều thủy thủ, phi hành đoàn. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải những vụ mất tích trên. Tuy nhiên, giới chuyên gia chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn tại Tam giác quỷ Bermuda. Nhà thờ St. Mary of Zion nổi tiếng ở Ethiopia bởi vì đây là nơi lưu giữ Chiếc hòm giao ước. Trong nhiều thế kỷ, nhà thờ từng được tu sửa nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ duy nhất người bảo vệ tài sản này được phép vào bên trong nhà thờ St. Mary of Zion. Ise Grand là ngôi đền thờ thần mặt trời thiêng nhất ở Nhật Bản. Điểm đến linh thiêng này là ngôi đền thờ Nữ thần mặt trời Amaterasu. Ngôi đền linh thiêng Ise Grand chỉ cho phép các linh mục và thành viên của Hoàng gia Nhật Bản cũng như một số chính khách cấp cao vào bên trong. Theo đó, người dân chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền thờ này từ xa. Kofun - những hòn đảo nhân tạo nổi tiếng của Nhật Bản được xây dựng từ thời Kofun cổ đại (khoảng đầu thế kỷ 3 - 7). Nơi đây là địa điểm chôn cất các thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Các nhà khảo cổ học có thể viếng thăm khu vực này nhưng phải được sự cho phép từ Tòa án Hoàng gia. Theo đó, các đảo Kofun cấm dân thường ghé thăm. Mời quý độc giả xem video: Những hố tròn bí ẩn giữa rừng Amazon (nguồn: Dân Việt)

