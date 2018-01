Đến nơi lạnh - 67 độ C, du khách vẫn hò hét tắm sông

Những hình ảnh đăng trên tờ Siberian Times cho thấy, nhiệt kế điện tử mới đặt tại một ngôi làng ở Oymyakon, vùng Yakutia, còn được gọi là Cộng hòa Sasha chỉ ở nhiệt độ -62 độ C. Sau đó thậm chí nó hỏng, vì thời tiết quá lạnh. Thế nhưng, người dân địa phương khá kinh ngạc, thậm chí ngưỡng mộ một đoàn du khách Trung Quốc vẫn hò nhau tắm sông ở Oymyakon trong cái lạnh -60 độ C Một số cư dân sống ở miền Bắc Siberia này đo được nhiệt độ quanh nhà họ là -67 độ C, gần chạm ngưỡng kỷ lục -67,7 độ C từng ghi nhận tại khu vực này vào năm 1933 Ở thành phố Yakutsk, nhiệt độ trung bình những ngày này khoảng -50 độ C. Ra đường, bất cứ phần da nào hở ra, tiếp xúc với không khí là có thể đóng băng, ngay cả lông mày hay lông mi. Oymyakon từng ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỷ lục -67,7 độ C vào tháng 2-1933 và một khu định cư khác gần đó là Verkhoyansk từng trải qua nhiệt độ -68 độ C năm 1885. Trong cái lạnh khó hình dung này, cuộc sống của người dân Yakutia vẫn diễn ra bình thường. Những con cá tươi cũng trở nên đông lạnh, giá không hề rẻ. Vì cuộc sống mưu sinh, những người bán hàng ở chợ cá vẫn đứng cả ngày trong cái giá rét trung bình - 50 độ C Khắp nơi tuyết phủ trắng xóa một màu Giống ngựa lùn đặc trưng của vùng băng tuyết Yakutia Ghi dấu những ngày này, một nữ diễn viên đã múa bale giữa trời lạnh.

