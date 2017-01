Đắng lòng dị nhân lên núi ẩn dật học võ để trả thù bạn gái

Trong ảnh là dị nhân họ Thôi, tự nhận mình là Thôi đạo trưởng, hai năm trước anh Thôi chỉ là một người lao động nhập cư bình thường, có bạn gái được khoảng nửa năm thì cả hai xin đi làm công nhân. (Nguồn Sina) Cuộc sống và các mối quan hệ trong xưởng, trong kho phức tạp, anh phát hiện ra rằng bạn gái mình cùng với đốc công đã gian díu, lừa dối mình. (Nguồn Sina) Sau khi phát hiện ra sự thật, Thôi và đồ đạc của anh bị vài người của quản đốc ném ra ngoài trong một chiều mưa. Tức giận tột độ nhưng lực bất tòng tâm, Thôi lập chí một đường xuôi xuống phía nam, dọc theo đường đi hỏi thăm đến Thiếu lâm tự, dự định sau khi học được công phu sẽ quay trở lại báo thù. (Nguồn Sina) Tuy nhiên sau một vài ngày lang thang ở quanh Thiếu Lâm tự, do không có giấy giới thiệu lại xài hết tiền dành dụm bấy lâu, Thôi cùng đường, quyết định lên núi để tu hành thành đạo sĩ, sống ẩn dật với thiên nhiên, cỏ cây. (Nguồn Sina) Bên cạnh người Thôi còn có một dị nhân kỳ lạ khác cũng lên núi để sống ẩn dật. Tuy nhiên hai người không có quan hệ tốt, không thường qua lại. Cuộc sống của hai người rất đạm bạc, chủ yếu là trồng rau và ăn rau dại. (Nguồn Sina) Trong nhà của Thôi còn có 6 anh chị em khác, đều là những người đi làm công. Khi người nhà tìm đến khuyên giải, Thôi cho rằng làm công quá mệt mỏi, phức tạp, còn thường xuyên bị mắng nhiếc, khinh bỉ, không bằng lên núi sống tự do tự tại, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. (Nguồn Sina) Tuy ở trên núi nhưng Thôi vẫn tìm cách kiếm tiền và mua điện thoại di động. Chỗ ở không có điện, muốn sạc điện thoại, cách ngày dị nhân ở ẩn này lại phải xuống núi đi sạc nhờ một lần. (Nguồn Sina) Hơn một năm qua, liên tục trèo đèo lội suối, thân thể của Thôi đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. (Nguồn Sina) Chỉ có tinh thần của Thôi là chưa được giải thoát, vẫn canh cánh trong lòng sự phản bội của bạn gái. (Nguồn Sina) Nói về vấn đề này, Thôi cho biết trước kia do bằng cấp quá thấp, chỉ có thể làm công nhân lao động giản đơn, hẹn hò mấy lần đều không có kết quả. Lần này lên núi sống ẩn dật là muốn nhìn vào nội tâm của chính mình, khi nghĩ thông suốt sẽ rời đi, nếu không thể nghĩ thông được sẽ ở lại trên núi, sinh lão bệnh tử cùng tự nhiên. (Nguồn Sina)

