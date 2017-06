Cô gái quỳ giữa đường, người lớn vô cảm và sự thật đau lòng đằng sau

Mới đây, tại bờ sông Bàn Long ở gần phố Đào Nguyên, Côn Minh, Trung Quốc đã xảy ra một bi kịch khiến người người đau xót. Một cô gái trẻ vừa ly hôn chồng, do quá đau buồn đã nghĩ quẩn, dại dột nhảy xuống dòng sông đang chảy siết. Tuy nhiên, cô gái trẻ không chết mà được cứu thoát bởi một chàng trai trẻ dũng cảm. (Nguồn Sina) Đáng tiếc, chàng trai trẻ cứu được cô gái thì cũng đuối sức, bị dòng nước cuốn trôi và bỏ mạng oan uổng. Trong hình là cô gái trẻ dại dột đang quỳ gối xin lỗi người thân của chàng trai đã cứu sống mình. Cô quỳ gối trong khi mẹ, chị và bà của chàng trai trẻ đang lặng người đi vì đau đớn. (Nguồn Sina) Theo thông tin đăng tải, chàng trai dũng cảm cứu người tên Vương Gia Dũng, người Quý Châu. Gia Dũng đi ngang qua đoạn sông đúng lúc nhìn thấy một cô gái dại dột nhảy cầu tự tử. Không nghĩ nhiều, anh vội đưa điện thoại cho đồng nghiệp rồi nhảy xuống sông để cứu người. (Nguồn Sina) Tuy nhiên khi gần đưa được cô gái vào bờ, chàng trai trẻ đuối sức nên buông tay ra. Ngay sau đó có vài người nữa nhảy xuống để tương trợ, đưa được cô gái kia lên bờ an toàn. Về phần Gia Dũng, vì quá mệt và đuối, anh bị dòng nước cuốn đi mất tích. Mãi đến 3 ngày sau, công an địa phương mới vớt được thi thể của Gia Dũng ở vùng hạ lưu. (Nguồn Sina) Sau khi nghe tin dữ, mẹ của Gia Dũng đang đi làm ăn xa cũng đã trở về với hi vọng mong manh. Tuy vậy, khi nhìn thấy xác con, bà không khỏi đau đớn khóc to. Bà của Gia Dũng rất thương cháu nhưng tất cả đã quá muộn. (Nguồn Sina) Được biết, gia đình của Gia Dũng ly tán khắp nơi, cả nhà thậm chí còn không có bất cứ bức ảnh chụp chung nào. Bố của chàng trai vừa mất năm ngoái, mẹ thì đã đem theo chị gái đi thêm bước nữa từ lâu. Gia Dũng phải ra ngoài xã hội, kiếm tiền từ năm 12 tuổi. Những người quen của chàng trai đều nhận xét Gia Dũng là một chàng trai nhu thuận, hiếu thảo, thật thà, chăm chỉ. (Nguồn Sina) Gia Dũng chết đi, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho bà nội và người thân của mình. Tuy nhiên tấm gương quên thân cứu người của anh được tất cả mọi người ghi nhớ, cảm phục. Cô gái trẻ trong lúc tìm kiếm thi thể của Vương Gia Dũng đã quỳ rất lâu trước mặt người thân của ân nhân để xin lỗi và hứa sẽ chăm sóc người thân của Gia Dũng thay cậu. (Nguồn Sina)

