Chuyện lạ hôm nay: Tình yêu "quái vật" và người đẹp phiên bản thực

Cá sấu thường bị mang tiếng xấu, được mệnh danh là quái vật máu lạnh hay quái vật đầm lầy. Đa số mọi người khi nhắc đến cá sấu đều có thái độ vừa ghét vừa sợ. Thế nhưng cô gái trẻ Gabby Scampone thì không, Gabby có một tình yêu mãnh liệt với những con cá sấu khổng lồ, khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo thông tin đăng tải, Gabby Scampone là một cô gái 22 tuổi, rất yêu động vật. Tháng 4 năm nay, Gabby quyết định chuyển từ New York đến Fort Lauderdale, Florida, Mỹ để bắt đầu ước mơ của mình, chăm sóc và yêu thương những con cá sấu. Công việc của Gabby chủ yếu là di chuyển những con cá sấu trong công viên và những hồ nước tự nhiên của địa phương, ngăn ngừa nguy hiểm cho người dân địa phương. Song song với công việc chính, Gabby cũng là một tình nguyện viên rất tích cực tại Vườn quốc gia Everglades. Mỗi ngày, cô gái xinh đẹp này đều tiếp xúc với những con cá sấu khổng lồ, "đấu vật" với chúng. Cũng nhờ công việc đặc thù này, Gabby rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Rất nhiều người không thể tin được rằng một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như Gabby lại có thể không sợ hãi hay ngần ngại đụng chạm và thân mật với những con cá sấu khổng lồ. Khi nhìn những tấm ảnh của Gabby hôn môi với cá sấu, nằm ngủ với cá sấu, cho tay vào trong miệng cá sấu, nhiều người không khỏi giật mình vì lo lắng cho sự an nguy của cô. Tuy nhiên, cũng nhiều người tỏ ra thích thú trước sự mạnh bạo của Gabby. Đồng thời họ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước mối liên kết mạnh mẽ của cô gái trẻ và những con cá sấu. Dường như những con cá sấu rất phục tùng và thân thiết với Gabby, chúng để mặc cho cô gái trẻ cạy miệng, ngồi lên lưng hay nằm ngủ cùng. Nhiều người nói rằng tình yêu của Gabby đối với những con cá sấu đáng sợ thật giống như câu chuyện người đẹp và quái vật phiên bản đời thực. Bản thân Gabby cũng cho biết: "Có lẽ 95% mọi người đều cho rằng cá sấu là loài động vật hung hãn, máu lạnh. Thế nhưng trên thực tế, cá sấu sẽ không vô duyên vô cớ đuổi theo tấn công con người. Thường thì chúng chỉ an nhàn ở một chỗ, không chủ động tấn công con người. Tuy nhiên, nếu có người nghịch ngợm, muốn cho cá sấu ăn, quấy rối chúng, cá sấu sẽ trở mặt, sẵn sàng tấn công". Cô gái trẻ cũng chia sẻ thêm, cô nhận thức rất rõ những rủi ro của công việc đặc thù này. Cá sấu có hàm răng sắc nhọn và lực cắn siêu mạnh, chỉ cần bất cẩn, bạn sẽ phải trả giá đắt. Chính vì vậy, chưa khi nào Gabby coi công việc của mình là một trò đùa. Đối với kỳ vọng trong tương lai, Gabby cho biết, cô vẫn sẽ theo đuổi đam mê của mình, tận tâm tận lực chăm sóc những con cá sấu, mong muốn lớn nhất của cô là sẽ không bị cá sấu cắn lần nào.

