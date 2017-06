Chuyện lạ hôm nay: Thanh niên bắn chết cha 2 đứa trẻ nhưng được ca ngợi

Câu chuyện mục chuyện lạ hôm nay đề cập xảy ra ở Ada, Oklahoma, Mỹ. Vào ngày 2/6 vừa qua, cảnh sát nhận được một cú điện thoại từ một người phụ nữ, cô hoảng loạn và cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát khi hai đứa con sinh đôi của mình đang bị chính cha đẻ dìm vào bồn tắm cho chết đuối.

Tuy nhiên, vì sự việc quá cấp bách, không thể đợi được cảnh sát có mặt, cô cháu gái 12 tuổi, ở cùng nhà đã vội vã chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người hàng xóm.

Khi cô bé đến nhà anh Cash Freeman và hoảng sợ kể lại sự việc, Cash đã không ngần ngại cầm theo một khẩu súng lục và vội vàng chạy đến giúp người phụ nữ và hai đứa con đang trong cơn nguy kịch.

Anh Cash Freeman.

Ngay khi Cash Freeman tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra trong nhà, anh bắn hai viên đạn vào người đàn ông 27 tuổi, Leland Foster, buộc gã phải thả hai đứa con mới 3 tháng tuổi mà gã đang cố gắng dìm chết trong nhà tắm.

Người cha máu lạnh Leland Foster.

Sau khi người cha máu lạnh gục xuống, cặp sinh đôi nhanh chóng được vớt lên và đưa tới bệnh viện khẩn cấp. Rất may, cuối cùng cả hai em đều sống sót nhờ sự có mặt kịp thời của người hàng xóm Cash Freeman. Hiện cả hai đang trong tình trạng ổn định và càng may mắn hơn là do quá nhỏ, các em sẽ không phải nhớ đến ký ức kinh hoàng do chính cha ruột mình tạo nên.

Về phần Cash Freeman, anh cũng phải đến đồn cảnh sát để giải trình nhưng đã được thả ra ngày sau đó.

Cặp sinh đôi được cứu sống và đã ổn định sức khỏe.

Bản thân Cash biết rằng anh đã làm điều đúng đắn, mọi người đều gọi anh là người hùng. Tuy nhiên, theo luật pháp, Cash vẫn có khả năng bị buộc tội bắn chết Leland Foster.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và văn phòng luật sư của quận sẽ quyết định hành động của anh Cash Freeman có hợp lý với điều kiện, hoàn cảnh và liệu anh có bị buộc tội hay không.

Cash Freeman không suy tính thiệt hơn, không ngại phiền phức, tận lực giúp đỡ, ngăn cản người cha đang giết chính con đẻ của mình, cứu sống cặp em bé sinh đôi đáng thương.