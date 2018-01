Chuyện lạ hôm nay: "Sốc" xăm hình cho trẻ em... và dụng ý đẹp

Tuy hiện nay mọi người có cái nhìn thoáng hơn về việc xăm hình, nhưng việc để trẻ con xăm hình vẫn khiến nhiều người lên án. Hầu hết mọi người phẫn nộ khi lần đầu nhìn vào hình ảnh người thợ xăm hình cho trẻ con này. Nhưng khi biết dụng ý ẩn sau những hình xăm đó, tất cả đều phải nghĩ lại và trân trọng hành động của người thợ xăm tốt bụng. Người thợ xăm có tên Benjamin Lloyd, ở New Zealand thường xăm hình miễn phí cho những đứa trẻ khi rảnh. Thực ra, Benjamin chỉ sử dụng súng phun, không có hại với làn da mềm mỏng của những đứa trẻ. Những hình xăm này chỉ là hình xăm tạm thời, theo thời gian sẽ mất đi. Benjamin coi việc mình làm như một món quà dành cho những đứa trẻ, anh luôn sử dụng loại mực tốt nhất, không làm tổn thương da. Benjamin muốn tặng những hình xăm miễn phí cho những đứa trẻ đang mắc bệnh, mong chúng vui vẻ, lạc quan, yêu cuộc sống hơn. Benjamin hoàn thành lời hứa của mình, giúp từng đứa trẻ có được hình xăm ưng ý nhất của mình. Trước khi xăm, anh trò chuyện với chúng về hình ảnh mà chúng sẽ xăm trên cơ thể... ...mỗi khách hàng nhỏ đều có ý kiến riêng của mình. Benjamin có ý tưởng xăm hình cho những đứa trẻ từ khi đứa con trai 7 tuổi của anh không may qua đời cách đây 2 năm. Benjamin nhận ra, những đứa trẻ bị bệnh hầu như luôn phải nằm trên giường, phiền muộn. Benjamin hi vọng những hình xăm giúp các em tự tin, có nhiều năng lượng để chống lại bệnh tật. ... khiến các em vui vẻ cười nói. Anh giúp xăm miễn phí cho những bệnh nhân bị Down. Những người được Benjamin xăm hình đều rất thích thú, cho rằng mỗi hình xăm là một biểu tượng cho sự dũng cảm, chiến đấu chống lại bệnh tật của họ. Mời quý độc giả xem video: Mẹo làm hình xăm giả cực chất

