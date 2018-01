Chuyện lạ hôm nay: Nhặt được túi xách trên xe, “nhặt luôn được vợ“

Duyên phận thực sự là chuyện kỳ diệu, thường đến khi người ta không hề để ý. Chàng trai Triệu Hồng Bân ở Hắc Long Giang, Trung Quốc đã "nhặt được vợ" trong một hoàn cảnh vô cùng vi diệu.

Chàng trai Triệu Hồng Bân, 29 tuổi, làm nghề bán đậu phụ tại một thị trấn miền núi. Ngày hôm đó, khi ra ngoài mua sắm, anh lên một chiếc xe bus và tình cờ nhặt được một chiếc túi xách phụ nữ.

Tuy nhiên, không chỉ qua loa giao lại cho tài xế, chàng trai Triệu Hồng Bân cẩn thận bảo quản chiếc túi.

Sau đó căn cứ vào những giấy tờ, đồ vật bên trong, tự mình tìm chủ nhân của chiếc túi và tận tay giao trả lại.

Chủ nhân của chiếc túi là cô Lữ An Viên. Cô An Viên vốn đang rất mệt mỏi, đau đầu vì nghĩ rằng chiếc túi xách của mình đã bị mất. Nay thấy chiếc túi đã mất lại được một chàng trai tốt bụng , nhiệt tình đem trả lại, cô An Viên vô cùng cảm động, quyết định "lấy thân báo đáp".

Biết anh Bân cũng có tình cảm với mình, cô An Viên quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với anh.

Thậm chí, vì yêu, cô An Viên chấp nhận quay về thị trấn vùng núi với chồng, cùng nhau bán đậu phụ.

Sau khi câu chuyện "nhặt được vợ" của anh Hồng Bân được truyền thông địa phương đăng tải, rất nhanh đã nhận được sự chú ý của dư luận. Rất nhiều người cho rằng anh Hồng Bân thực sự may mắn. Nhờ tấm lòng tốt chân thành, cuối cùng anh cũng có được cô vợ hết lòng yêu thương mình.