Chuyện lạ hôm nay: Nhà hàng "mất trí nhớ" và sự thật cảm động

Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản có một nhà hàng kỳ lạ tên là The Restaurant of Order Mistakes, còn gọi là nhà hàng "mất trí nhớ". Lý do là khi thực khách gọi món một đằng, đến khi ra mâm, họ sẽ được phục vụ một nẻo, món ăn sẽ khác hoàn toàn so với những gì họ đã gọi. (Nguồn Apple Daily) Tuy nhiên, không một thực khách nào bị phục vụ sai món tỏ ra tức giận, khó chịu. Tất cả đều vui vẻ và cảm ơn những người phục vụ thân thiện, hòa nhã. (Nguồn Apple Daily) Thậm chí có người còn cho biết, họ cảm thấy háo hức mong chờ những bất ngờ nho nhỏ do những người phục vụ già cả, mất trí mang lại. (Nguồn Apple Daily) Theo thông tin đăng tải, các nhân viên trong nhà hàng đặc biệt này đều là các cụ già mắc chứng mất trí. Khi khách hàng gọi món, các cụ bà nhanh chóng quên mất yêu cầu của khách, thành ra đến khi phục vụ, khách hàng sẽ được thưởng thức món ăn hoàn toàn khác trong suy nghĩ của mình. (Nguồn Apple Daily) Người nảy ra ý tưởng mở nhà hàng mất trí nhớ này là một đạo diễn truyền hình người địa phương. Cách đây 4 năm, anh có thực hiện một bộ phim tài liệu ghi lại cảnh sinh hoạt của những người già mất trí nhớ trong nhà tập thể. Tuy chẳng nhớ được gì nhiều nhưng họ cực kỳ hiếu khách, thân thiện. (Nguồn Apple Daily) Theo anh, việc mở nhà hàng này là để mọi người có thể thông cảm và hiểu hơn về những người mắc chứng mất trí nhớ về già. (Nguồn Apple Daily) Để chúng ta có thể học cách đối diện với những "sai lầm" theo cách khoan dung hơn. (Nguồn Apple Daily) Thông qua nhà hàng mất trí nhớ này, có thể thấy vì cuộc sống hiện đại ít người có tính kiên nhẫn nên khi gặp bất cứ sai sót gì, họ thường cáu gắt, nóng giận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu bạn có thể chấp nhận sai lầm và coi nó như một sự ngạc nhiên, bất ngờ, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc và thư thái hơn rất nhiều. (Nguồn Apple Daily) Được biết, nhà hàng mất trí nhớ mới chỉ đang hoạt động thử nghiệm từ 2/6 - 4/6/2017. Tuy nhiên, sau khi nhà hàng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, người sáng lập dự kiến sẽ tiến hành chạy thử nghiệm thêm một nhà hàng khác tương tự vào tháng 9 sắp tới để kỷ niệm Ngày bệnh Alzheimer thế giới 21/9. (Nguồn Apple Daily) Alzheimer là một căn bệnh gây ra sự thoái hóa toàn bộ não bộ và không thể phục hồi. Các tế bào thần kinh ở vỏ não cùng với các cấu trúc xung quanh nó bị tổn thương dần dần làm giảm khả năng phối hợp vận động, rối loạn cảm giác cuối cùng gây ra tình trạng mất trí nhớ cho người bệnh. (Nguồn Apple Daily)

Tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản có một nhà hàng kỳ lạ tên là The Restaurant of Order Mistakes, còn gọi là nhà hàng "mất trí nhớ". Lý do là khi thực khách gọi món một đằng, đến khi ra mâm, họ sẽ được phục vụ một nẻo, món ăn sẽ khác hoàn toàn so với những gì họ đã gọi. (Nguồn Apple Daily) Tuy nhiên, không một thực khách nào bị phục vụ sai món tỏ ra tức giận, khó chịu. Tất cả đều vui vẻ và cảm ơn những người phục vụ thân thiện, hòa nhã. (Nguồn Apple Daily) Thậm chí có người còn cho biết, họ cảm thấy háo hức mong chờ những bất ngờ nho nhỏ do những người phục vụ già cả, mất trí mang lại. (Nguồn Apple Daily) Theo thông tin đăng tải, các nhân viên trong nhà hàng đặc biệt này đều là các cụ già mắc chứng mất trí. Khi khách hàng gọi món, các cụ bà nhanh chóng quên mất yêu cầu của khách, thành ra đến khi phục vụ, khách hàng sẽ được thưởng thức món ăn hoàn toàn khác trong suy nghĩ của mình. (Nguồn Apple Daily) Người nảy ra ý tưởng mở nhà hàng mất trí nhớ này là một đạo diễn truyền hình người địa phương. Cách đây 4 năm, anh có thực hiện một bộ phim tài liệu ghi lại cảnh sinh hoạt của những người già mất trí nhớ trong nhà tập thể. Tuy chẳng nhớ được gì nhiều nhưng họ cực kỳ hiếu khách, thân thiện. (Nguồn Apple Daily) Theo anh, việc mở nhà hàng này là để mọi người có thể thông cảm và hiểu hơn về những người mắc chứng mất trí nhớ về già. (Nguồn Apple Daily) Để chúng ta có thể học cách đối diện với những "sai lầm" theo cách khoan dung hơn. (Nguồn Apple Daily) Thông qua nhà hàng mất trí nhớ này, có thể thấy vì cuộc sống hiện đại ít người có tính kiên nhẫn nên khi gặp bất cứ sai sót gì, họ thường cáu gắt, nóng giận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nếu bạn có thể chấp nhận sai lầm và coi nó như một sự ngạc nhiên, bất ngờ, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc và thư thái hơn rất nhiều. (Nguồn Apple Daily) Được biết, nhà hàng mất trí nhớ mới chỉ đang hoạt động thử nghiệm từ 2/6 - 4/6/2017. Tuy nhiên, sau khi nhà hàng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, người sáng lập dự kiến sẽ tiến hành chạy thử nghiệm thêm một nhà hàng khác tương tự vào tháng 9 sắp tới để kỷ niệm Ngày bệnh Alzheimer thế giới 21/9. (Nguồn Apple Daily) Alzheimer là một căn bệnh gây ra sự thoái hóa toàn bộ não bộ và không thể phục hồi. Các tế bào thần kinh ở vỏ não cùng với các cấu trúc xung quanh nó bị tổn thương dần dần làm giảm khả năng phối hợp vận động, rối loạn cảm giác cuối cùng gây ra tình trạng mất trí nhớ cho người bệnh. (Nguồn Apple Daily)