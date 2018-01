Chuyện lạ hôm nay: Hòn đảo nhỏ nhất thế giới, chỉ 1 nhà, 1 cây

(Kiến Thức) - Trên hòn đảo nhỏ nhất thế giới này, chỉ có duy nhất một ngôi nhà, một cái cây to, ngoài ra hoàn toàn không còn thứ gì khác.

Theo thông tin đăng tải, hòn đảo nhỏ nhất thế giới này có tên Just Room Enough Island.

Sở dĩ có cái tên như vậy là có lý do chính đáng, diện tích hòn đảo cực nhỏ, chỉ đủ để xây một ngôi nhà và trồng một cái cây.

Được biết, Just Room Enough Island là một mảnh đất bé nhỏ nằm ở vịnh Alexandria thuộc New York. Hòn đảo này một trong 1864 hòn đảo khác nằm trên sông St. Lawrence, là một phần của quần đảo Thousand.