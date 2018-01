Chuyện lạ hôm nay: Gái xinh sống như trẻ sơ sinh... và sự thật đau lòng

Cô gái kỳ lạ tên Jessie, 21 tuổi, ở Lakeland, Florida, không giống như những cô gái cùng tuổi khác, Jessie có lối sống rất độc đáo. Nhà của Jessie đầy búp bê, chai lọ, bỉm và tất cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh hay trẻ mới biết đi, tuy nhiên những đồ dùng đó không dùng cho con hay cháu của Jessie mà dành cho cô. Mọi thứ được thiết kế để phù hợp với kích thước cơ thể hiện tại của Jessie. Jessie muốn "đảo ngược thời gian", trở lại thời thơ ấu của chính mình. Cô gái 21 tuổi thích sống như một đứa trẻ chia sẻ, hàng ngày, cô vẫn tự đóng bỉm cho mình. Khi thấy đói, khát, muốn làm điều gì đó, Jessie sẽ bắt chước tiếng trẻ con khóc để gây chú ý. Jessie không phải là một "dị nhân" có sở thích kỳ quặc này từ bé. Việc sống như một đứa trẻ chưa dứt sữa là cách để Jessie chữa lành những thương tổn của việc bị lạm dụng một thời gian dài. Do ám ảnh trong lòng và tổn thương quá lớn, Jessie lựa chọn cách quay lại thời thơ ấu một cách triệt để, khi cô vẫn còn là một đứa bé non nớt và trong sáng hoàn hảo. May mắn cho Jessie, bạn trai David của cô rất hiểu và cũng ủng hộ Jessie. Anh không yêu cầu cô phải thay đổi lối sống kỳ lạ của mình. Mỗi ngày, anh tình nguyện chăm sóc, bón cho cô ăn, pha sữa cho cô uống. Thậm chí, David còn giúp Jessie thay bỉm, dỗ dành cô ngủ và làm vô số điều khác vì Jessie. Cặp đôi đã ở bên nhau được 4 năm và vẫn đang rất hạnh phúc. Tất cả mọi người đều hi vọng Jessie sớm vượt qua được ám ảnh trong quá khứ. Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ đi ăn trộm để giải sầu

