Chuyện lạ hôm nay: Gái trẻ tự tử và bí mật "thức tỉnh" bậc cha mẹ

Maisie Cousin-Strik, 16 tuổi, tự tử trong một rừng cây gần nhà mình ở Misterton, Nottinghamshir, Anh. Tất cả mọi người quen biết cô bé đều sốc nặng, không ai nghĩ rằng Maisie tự tử, cũng không biết tại sao cô gái trẻ tự tử. Trong mắt gia đình, bạn bè, Maisie là một cô gái tốt bụng, học giỏi... hoàn toàn không có lý do để làm như vậy. (Nguồn Youthwant) Ngày định mệnh đó là một ngày bình thường, Maisie nói rằng muốn dắt chó đi dạo và mua bánh quy. Thế nhưng cô gái trẻ không trở lại. Gia đình nghĩ rằng Maisie đi chơi với bạn bè tuy nhiên đêm hôm đó, cô bé vẫn không về nhà. Thấy bất thường, cha mẹ cô nhanh chóng liên lạc với bạn bè của Maisie. Tất cả mọi người đều nói rằng không nhìn thấy cô đâu. Cha mẹ Maisie lại vội vã báo cảnh sát. Đau lòng thay. vào ngày hôm sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô trong khu rừng gần nhà. (Nguồn Youthwant) Maisie chết, tất cả mọi người đều choáng váng. Cô có mối quan hệ rất tốt với mẹ và các anh chị em của mình. Mặc dù Maisie không có nhiều bạn bè ở trường nhưng cô bé không phải người bị cô lập. (Nguồn Youthwant) Gần đây, gia đình định đi nghỉ, Maisie còn rất vui vẻ đi mua kính râm với mẹ, lên kế hoạch cho chuyến đi. "Tôi không thể tin rằng con bé không còn trên đời nữa", mẹ Maisie nghẹn ngào nói. (Nguồn Youthwant) Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lý do gì khiến Maisie lại suy nghĩ dại dột như thế. Lúc này, mẹ của cô bé mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước Maisie có tâm sự với mình rằng cô bé cùng bạn bè xảy ra chút vấn đề. Lúc đó, mẹ Maisie cho rằng trẻ con giận dỗi, rất nhanh sẽ làm hòa với nhau. Không ngờ, chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng Maisie là người nhạy cảm, vẫn để trong lòng chuyện khó chịu, dẫn đến nghĩ quẩn và làm điều dại dột. (Nguồn Youthwant) Muốn tìm nguyên nhân chính xác, chị gái của Maisie là Amy bắt đầu tìm tòi trong đống di vật của cô bé. Trong lúc tìm kiếm, Amy phát hiện, Maisie viết một mảnh giấy tiết lộ bí mật phía sau cái chết của cô bé Maisie, mảnh giấy nhỏ có chữ "I'm fine" - Tôi ổn. (Nguồn Youthwant) Mới nhìn, mọi người nghĩ rằng đây là mảnh giấy bình thường, thế nhưng khi xoay ngược lại, mảnh giấy lại có ý nghĩa là "Help me" - Cứu tôi với! (Nguồn Youthwant) Đến lúc này, tất cả mọi người đều rõ ràng rằng, tiếng lòng của Maisie là xin mọi người hãy giúp đỡ cô bé, thế nhưng đáng tiếc không ai có thể hiểu được bởi biểu hiện bên ngoài của cô bé đều bình thường. Hóa ra, nội tâm của Maisie rất thống khổ. (Nguồn Youthwant) Cuối cùng, mẹ của Maisie quyết định biến mảnh giấy thành 750 chiếc huy hiệu. Ở lễ tang của Maisie, cô phát cho tất cả mọi người, mong rằng họ sẽ quan tâm hơn đến người thân của mình, đừng để họ đi theo vết xe đổ của Maisie. (Nguồn Youthwant) Người lớn luôn nghĩ rằng trẻ con không có chuyện buồn phiền gì nghiêm trọng. Kỳ thực không phải vậy. Khả năng chịu đựng áp lực của trẻ con không giống người lớn, cũng không tốt như người lớn. Chính vì thế, các em dễ dàng nghĩ quẩn, làm điều dại dột. Hãy quan tâm nhiều hơn đến các em, không nên phớt lờ để các em bị cô lập, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. (Nguồn Youthwant)

