Chuyện lạ hôm nay: Cô bé tự kỷ khỏi bệnh... nhờ những chuyến đi này

Nhiếp ảnh gia Arabella Carter-Johnson, mẹ của cô bé tự kỷ Iris Grace tung ra bộ ảnh ghi lại hành trình thay đổi của con gái mình từ khi cô bé bước vào rừng sâu, tiếp xúc với thiên nhiên, khiến nhiều người kinh ngạc. Cô bé Iris sinh năm 2009, là một cô bé đáng yêu nhưng không may mắc phải chứng tự kỷ, rất khó khăn để giao tiếp với mọi người. Mới đầu, như bao gia đình khác, gia đình cô Arabella tập trung chạy chữa, nhưng điều đó chẳng mấy hiệu quả. Cuối cùng, cô Arabella quyết định tập trung vào thế mạnh của con gái mình. Iris ham khám phá và có xu hướng đam mê với những sự việc mới mẻ, cô Arabella quyết định đưa con gái phiêu lưu khắp nơi. Đúng với phán đoán, tình yêu của Iris với thiên nhiên hoang dã là nền tảng rất tốt cho sự phát triển của cô bé. Bước vào rừng, Iris có nguồn cảm hứng vô tận, thể hiện qua những bức tranh đầy màu sắc tươi vui của mình. Mới đây, Iris cùng mẹ đến Forests of the World, một dự án rừng của WWF. Cô bé học được những bài học vô cùng ý nghĩa, có kỹ năng chăm sóc bản thân, linh hoạt hơn, có thể tự do chạy nhảy, chơi đùa, giao tiếp với các loài động vật hoang dã. Cô Arabella ghi lại mọi khoảnh khắc Iris thay đổi trong môi trường thiên nhiên. Mỗi hành trình của Iris tạo được rất nhiều cảm hứng. Iris từ một cô bé tự kỷ, luôn lo âu, đã dũng cảm vượt qua nhiều nỗi sợ hãi vô lý. Đúng là không có giới hạn cho những gì mà con người có thể làm được. Arabella chia sẻ hành trình của Iris với tất cả mọi người. Thông qua hành trình khám phá, thay đổi của Iris, cô muốn tạo cảm hứng cho người khác, cho họ thấy vẻ đẹp của tự nhiên, cũng đồng thời truyền cảm hứng cho những người tự kỷ, những người làm cha, làm mẹ, có con bị tự kỷ. Mời quý độc giả xem video: Dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ

