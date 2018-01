Chuyện lạ hôm nay: Chồng đi vắng, vợ làm điều chồng phải "khóc thét"

Chú mèo Hello Kitty dễ thương với đặc trưng là màu hồng không thể nghi ngờ là một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích nhất của các cô gái trên toàn thế giới. Nhiều người đam mê, ám ảnh đến cuồng những đồ vật liên quan đến mèo Hello Kitty. Một người vợ trẻ ở Trung Quốc vì quá ám ảnh với những hình ảnh của chú mèo dễ thương Hello Kitty đã nhân lúc chồng đi vắng, sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà theo phong cách và hình ảnh của nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới này. Toàn bộ căn nhà theo chủ đề Hello Kitty với màu hồng là chủ đạo. Tất cả những đồ nội thất, vật dụng sử dụng trong nhà cũng được đổi hết sang màu hồng hoặc có hình ảnh của chú mèo Hello Kitty. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến cả phòng vệ sinh cũng tràn ngập một màu hồng lãng mạn. Bước vào căn phòng, người ta có cảm giác đang bước vào thế giới của chú mèo Hello Kitty hoặc đúng hơn là một "bảo tàng" của chú mèo đáng yêu này. Từng viên gạch đến những tấm thảm màu hồng và các chi tiết nhỏ nhặt khác, tất cả đều khiến người ta nhận ra tình yêu mãnh liệt của người vợ trẻ đối với Hello Kitty. Người vợ cho biết cô đã tiêu hết 300.000 tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng) để trang trí tuy nhiên hiệu quả mang lại khiến cô vô cùng ưng ý và thích thú. Đi công tác về và bước vào nhà, người chồng như "chết sững". Mới đầu anh còn tưởng vào nhầm nhà thế nhưng khi thấy bóng dáng người vợ thân yêu, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, người chồng chỉ muốn "khóc thét" vì theo anh: "Đối với con gái thì tuyệt vời nhưng tôi là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất sống trong thế giới màu hồng thực sự... khó tả". Nhưng biết vợ yêu thích màu hồng và chú mèo Hello Kitty từ nhỏ, thấy vợ vui anh cũng nguôi ngoai dần. Video: Kỳ lạ đi ăn trộm để giải sầu

