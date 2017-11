Chuyện khó tin ở những địa điểm đặc biệt nhất thế giới

Đảo Ilha de Queimada Grande, hay còn gọi là Đảo Rắn, nằm ở phía nam Đại Tây Dương và cách bờ biển bang Sao Paulo, Brazil khoảng 35 km. Nơi đây là một trong những địa điểm đặc biệt nhất thế giới. Không có ai sinh sống ở địa điểm này vì Đảo Rắn là nơi hơn 400.000 con rắn cực độc trú ngụ, trong số này có loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, rắn hổ lục đầu vàng. Do tính chất nguy hiểm của đảo Ilha de Queimada Grande, hải quân Brazil đã cấm tất cả mọi người, trừ một số nhà khoa học, đặt chân lên hòn đảo. Đảo Pitcairn nằm tại trung tâm Nam Thái Bình Dương là hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Anh từ năm 1838. Hiện chỉ có khoảng 50 người dân sinh sống trên hòn đảo này. Hầu hết họ là hậu duệ của các thành viên thủy thủ đoàn HMS Bounty - những người đầu tiên tìm ra đảo Pitcairn. Oymyakon là một ngôi làng thuộc huyện Oymyakonsky, cộng hòa Sakha, Nga. Địa điểm đặc biệt này được xem là nơi lạnh nhất thế giới có người ở với nhiệt độ kỉ lục được đo ở đây là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ -40 đến -50 độ C. Khoảng 800 người sinh sống tại làng Oymyakon. Nơi đây chỉ có 1 trường học và khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới - 52 độ C, học sinh mới được nghỉ học. Do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, mọi thiết bị công nghệ, dịch vụ viễn thông... đều không hoạt động. Trái ngược với làng Oymyakon, Vùng lõm Danakil (Danakil Depression) nằm trong sa mạc Danakil ở Ethiopia được xem là nơi nóng nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình ở nơi đây 37 độ C nhưng có những thời điểm nhiệt độ lên tới khoảng 62 độ C. Người Afar chủ yếu kiếm sống từ hoạt động khai thác muối tại Vùng lõm Danakil. Công việc này khá nguy hiểm do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, có thể khiến những người thợ khai thác tử vong. Thậm chí, thỉnh thoảng một số trận động đất xảy ra gây lở đất và nuốt chửng cả những con lạc đà. Căn hầm cất giữ công thức bí mật của những chai Coca-cola nổi tiếng thế giới. Nơi đây được bảo vệ bởi máy quét vân tay, một cánh cửa thép siêu dày và một chiếc hộp an toàn bên trong có một hộp sắt có chứa mảnh giấy ghi công thức của Coca-cola. Điều đặc biệt là chỉ có 2 người điều hành trong Coca-cola biết về công thức này ở mọi thời điểm. Không ai biết tên và vị trí của 2 người nắm giữ bí mật quan trọng của tập đoàn. Thậm chí, 2 người này còn không bao giờ đi trên cùng một chuyến bay.

