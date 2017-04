Chàng trai “siêu lầy”, quyết ăn cốc mỳ đã quá hạn 16 năm

Tỉnh Yamaguchi, nằm ở phía tây hòn đảo chính Honshu của Nhật, là nơi có rất nhiều món ăn ngon miệng được liệt vào hàng đặc sản chẳng hạn như củ sen hay cá nóc. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, phóng viên gan dạ Sato đã quyết định ăn những thứ như kem có hương vị cá hoặc mì ăn liền quá hạn. Bình thường, các hộp mì ăn liền thường có thời hạn sử dụng khá dài, tới vài tháng trời. Vào năm 2000, nhà sản xuất mì ăn liền Cup Noodle Nissin đã đưa ra một phiên bản mì ăn liền đặc biệt bán rất chạy gọi là Cup Noodle Time Can. Tuy nhiên, sau này đã phát sinh một số vấn đề khiến nhãn hiệu này bị ngừng sản xuất. Công ty này đã cho thu hồi và tiêu hủy các hộp mì bị lỗi nên sau đó hầu như không còn thấy xuất hiện hộp mì mang nhãn hiệu này. Tình cờ, Sato lại bắt gặp một hộp mì ăn liền Cup Noodle Time Can còn nguyên chưa mở ở Mono House, một cửa hàng chuyên bán các loại phụ tùng ô tô đã qua sử dụng và máy chơi game cũ (??!!). Và Sato đã không ngại ngần bỏ ra 2.900 yên (khoảng gần 600.000 đồng) để mua lại nó. Quá tò mò vì muốn xem bên trong hộp mì trông thế nào sau ngần ấy thời gian. Nhất là vị nó sẽ thế nào sau 16 năm, liệu có giống như rượu, để càng lâu càng ngon hay không? Nhưng mùi thì kinh khủng. Và thế là Sata liền đun nước nóng để nấu mì thưởng thức. Trong lúc chờ nước sôi, anh ta mở nắp hộp mì và thấy bên trong mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong hộp mì, những thứ như tôm khô, trứng cùng những gia vị thông thường vẫn thấy trong các cốc mì ăn liền trông vẫn bình thường, nhưng mùi của nó thì không thể chịu được. Hộp mì mở nắp, dù để khá xa cũng khiến người ta nhức mũi với mùi cá thối sợ. Những người được Sata chia sẻ chiêm ngưỡng hộp mì đều cảm thấy sởn tóc gáy với mùi của nó. Nhưng Sata vẫn quyết định chan nước sôi vào hộp mì với hy vọng mùi nó sẽ nhẹ bớt. Bất hạnh là nước nóng chỉ khiến cho mùi hương này trở nên “nồng nàn” hơn. Tuy nhiên anh chàng siêu “lầy” này lại tự an ủi mình rằng đó là dấu hiệu cho thấy hộp mì không hề có chất bảo quản độc hại, đó quả là một dấu hiệu tốt. Sau khi "bơm" tinh thần lên đầy tràn, Sato đã quyết định nhét một đũa mì sợi vào miệng và cố gắng nuốt đi xuống. Mặc dù ý chí và nghị lực của Sato là vô cùng kiên định, cứng cỏi, đánh bại được khứu giác bản thân nhưng cơ thể anh ta lại không đủ mạnh mẽ như vậy. Gần như ngay lập tức sau khi cho miếng mì sợi vào trong miệng, cổ họng và lưỡi của Sato đã sử dụng quyền phủ quyết của chúng và gây ra phản xạ khiến anh ta phải nhổ bỏ ngay miếng mì trong miệng. Có vẻ như cơ thể con người không thể chấp nhận những thực phẩm già nua đến 16 tuổi. Khi đổ hộp mì ra, Sato còn phát hiện những đám mốc xanh lè bám xung quanh thành cốc mì. May mắn là anh ta đã không nuốt nó xuống, không thì có khi còn mất mạng như chơi. Anh chàng "siêu lầy" này đã phải chấp nhận từ bỏ. Điều đó cho thấy rằng bạn không nên đùa với thực phẩm quá hạn và bắt chước như Sato liều lĩnh nhé. Từ bỏ một miếng ăn còn hơn từ bỏ sức khỏe phải không bạn.

Tỉnh Yamaguchi, nằm ở phía tây hòn đảo chính Honshu của Nhật, là nơi có rất nhiều món ăn ngon miệng được liệt vào hàng đặc sản chẳng hạn như củ sen hay cá nóc. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, phóng viên gan dạ Sato đã quyết định ăn những thứ như kem có hương vị cá hoặc mì ăn liền quá hạn. Bình thường, các hộp mì ăn liền thường có thời hạn sử dụng khá dài, tới vài tháng trời. Vào năm 2000, nhà sản xuất mì ăn liền Cup Noodle Nissin đã đưa ra một phiên bản mì ăn liền đặc biệt bán rất chạy gọi là Cup Noodle Time Can. Tuy nhiên, sau này đã phát sinh một số vấn đề khiến nhãn hiệu này bị ngừng sản xuất. Công ty này đã cho thu hồi và tiêu hủy các hộp mì bị lỗi nên sau đó hầu như không còn thấy xuất hiện hộp mì mang nhãn hiệu này. Tình cờ, Sato lại bắt gặp một hộp mì ăn liền Cup Noodle Time Can còn nguyên chưa mở ở Mono House, một cửa hàng chuyên bán các loại phụ tùng ô tô đã qua sử dụng và máy chơi game cũ (??!!). Và Sato đã không ngại ngần bỏ ra 2.900 yên (khoảng gần 600.000 đồng) để mua lại nó. Quá tò mò vì muốn xem bên trong hộp mì trông thế nào sau ngần ấy thời gian. Nhất là vị nó sẽ thế nào sau 16 năm, liệu có giống như rượu, để càng lâu càng ngon hay không? Nhưng mùi thì kinh khủng. Và thế là Sata liền đun nước nóng để nấu mì thưởng thức. Trong lúc chờ nước sôi, anh ta mở nắp hộp mì và thấy bên trong mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong hộp mì, những thứ như tôm khô, trứng cùng những gia vị thông thường vẫn thấy trong các cốc mì ăn liền trông vẫn bình thường, nhưng mùi của nó thì không thể chịu được. Hộp mì mở nắp, dù để khá xa cũng khiến người ta nhức mũi với mùi cá thối sợ. Những người được Sata chia sẻ chiêm ngưỡng hộp mì đều cảm thấy sởn tóc gáy với mùi của nó. Nhưng Sata vẫn quyết định chan nước sôi vào hộp mì với hy vọng mùi nó sẽ nhẹ bớt. Bất hạnh là nước nóng chỉ khiến cho mùi hương này trở nên “nồng nàn” hơn. Tuy nhiên anh chàng siêu “lầy” này lại tự an ủi mình rằng đó là dấu hiệu cho thấy hộp mì không hề có chất bảo quản độc hại, đó quả là một dấu hiệu tốt. Sau khi "bơm" tinh thần lên đầy tràn, Sato đã quyết định nhét một đũa mì sợi vào miệng và cố gắng nuốt đi xuống. Mặc dù ý chí và nghị lực của Sato là vô cùng kiên định, cứng cỏi, đánh bại được khứu giác bản thân nhưng cơ thể anh ta lại không đủ mạnh mẽ như vậy. Gần như ngay lập tức sau khi cho miếng mì sợi vào trong miệng, cổ họng và lưỡi của Sato đã sử dụng quyền phủ quyết của chúng và gây ra phản xạ khiến anh ta phải nhổ bỏ ngay miếng mì trong miệng. Có vẻ như cơ thể con người không thể chấp nhận những thực phẩm già nua đến 16 tuổi. Khi đổ hộp mì ra, Sato còn phát hiện những đám mốc xanh lè bám xung quanh thành cốc mì. May mắn là anh ta đã không nuốt nó xuống, không thì có khi còn mất mạng như chơi. Anh chàng "siêu lầy" này đã phải chấp nhận từ bỏ. Điều đó cho thấy rằng bạn không nên đùa với thực phẩm quá hạn và bắt chước như Sato liều lĩnh nhé. Từ bỏ một miếng ăn còn hơn từ bỏ sức khỏe phải không bạn.