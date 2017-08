Cặp sinh đôi “người ngoài hành tinh” bị bỏ rơi và cái kết ngọt ngào

Mathew và Marshall là cặp sinh đôi đặc biệt, được mệnh danh là cặp sinh đôi người ngoài hành tinh do mắc phải hội chứng Pfeiffer, một hội chứng sọ não khiến khuôn mặt cả hai em đều bị biến dạng, đầu to bất thường. (Nguồn Youthwant) Cũng bởi mắc phải hội chứng này, Mathew và Marshall bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ rất sớm. Họ không đủ điều kiện để chăm sóc cặp sinh đôi và đành bỏ lại những đứa con tội nghiệp. (Nguồn Youthwant) Không đành lòng nhìn thấy Mathew và Marshall mồ côi, không nơi nương tựa, một y tá tốt bụng có tên Linda Trepanier, 58 tuổi, đến từ Lakeville, bang Minnesota đã nhận nuôi cả hai em. (Nguồn Youthwant) Theo chia sẻ, cô Linda thực tế chỉ đủ điều kiện để nuôi một bé, thế như không muốn Mathew và Marshall bị chia cắt, cô quyết định nhận nuôi cả hai em. Cô cũng cho biết thêm, khi nhìn thấy cặp song sinh kỳ lạ lần đầu tiên, cô đã cảm thấy yêu thương hai em rất nhiều. (Nguồn Youthwant) Bạn bè của Linda không thể hiểu được về quyết định của cô, họ cho rằng ở độ tuổi của Linda, cô nên nghỉ hưu và tận hưởng một cuộc sống an nhàn. Chăm sóc con nhỏ đã khó, chăm sóc con nhỏ bị dị tật bẩm sinh còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với nữ y tá đã cao tuổi nhưng cô cho biết, mình cảm thấy việc chăm sóc Mathew và Marshall rất có giá trị và ý nghĩa. (Nguồn Youthwant) Cứ mỗi vài tiếng, cô Linda lại phải kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra độ nhiễm trùng của Mathew và Marshall. Mỗi đêm, cô phải trông chừng ống thở trực tiếp dẫn phải phổi của cặp sinh đôi bởi chỉ cần sơ suất, một trận cảm lạnh hoặc những virus cúm cũng có thể giết chết những đứa trẻ. (Nguồn Youthwant) Về phần cặp song sinh, trong 2 năm qua, cặp đôi đã phải thực hiện 3 cuộc phẫu thuật để thay đổi hình dáng xương, nối lại chỗ cần nối để cho phép não bộ phát triển. Các em rất yếu nhưng luôn biết quý trọng từng giây phút mình được sống trên thế giới này, sống hạnh phúc, vui vẻ không phụ công chăm sóc của mẹ Linda. (Nguồn Youthwant) Mọi người nhìn vào luôn nói với Linda rằng: "Hai đứa bé kia sẽ nhanh chóng khiến cô kiệt sức". Thế nhưng Linda không cho rằng như thế, cô nói cô rất hạnh phúc vì có thể chăm sóc Matthew và Marshall. Tuy rằng chăm sóc cặp sinh đôi đặc biệt này không hề dễ dàng, thế nhưng yêu là không có lý do. (Nguồn Youthwant) Nhiều người sau khi biết chuyện đều cảm phục tấm lòng và nghị lực của nữ y tá cao tuổi. Họ mong người hiền lành sẽ không bị số phận bạc đãi, Matthew và Marshall luôn khỏe mạnh, cũng mong Linda giữ gìn được sức khỏe của mình. Bởi, chỉ có sự chăm sóc của cô Linda, cặp sinh đôi Matthew và Marshall mới được khỏe mạnh, vui vẻ. (Nguồn Youthwant) Theo tìm hiểu, hội chứng Pfeiffer, cũng như các hội chứng dính liền sớm khớp sọ khác, do nguyên nhân đột biến gen. Những người mắc phải hội chứng này thường bị dính liền sớm khớp sọ, phần giữa mặt kém phát triển với xương gò má thấp, mắt lồi. Bênh cạnh đó, ngón chân cái và ngón tay cái to. Trẻ em mắc hội chứng Pfeiffer thường phát triển trí tuệ bình thường đôi khi thấy có giảm trí tuệ. Bởi vì phần giữa mặt kém phát triển và vòm miệng nhô cao, thường gặp tắc nghẽn đường thở ở mũi. Nói và phát âm có thể không bình thường do mũi nhỏ, vòm miệng nhô cao, hoặc khớp cắn lệch. Có thể có khe hở vòm miệng. (Nguồn Youthwant)

Mathew và Marshall là cặp sinh đôi đặc biệt, được mệnh danh là cặp sinh đôi người ngoài hành tinh do mắc phải hội chứng Pfeiffer, một hội chứng sọ não khiến khuôn mặt cả hai em đều bị biến dạng, đầu to bất thường. (Nguồn Youthwant) Cũng bởi mắc phải hội chứng này, Mathew và Marshall bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ rất sớm. Họ không đủ điều kiện để chăm sóc cặp sinh đôi và đành bỏ lại những đứa con tội nghiệp. (Nguồn Youthwant) Không đành lòng nhìn thấy Mathew và Marshall mồ côi, không nơi nương tựa, một y tá tốt bụng có tên Linda Trepanier, 58 tuổi, đến từ Lakeville, bang Minnesota đã nhận nuôi cả hai em. (Nguồn Youthwant) Theo chia sẻ, cô Linda thực tế chỉ đủ điều kiện để nuôi một bé, thế như không muốn Mathew và Marshall bị chia cắt, cô quyết định nhận nuôi cả hai em. Cô cũng cho biết thêm, khi nhìn thấy cặp song sinh kỳ lạ lần đầu tiên, cô đã cảm thấy yêu thương hai em rất nhiều. (Nguồn Youthwant) Bạn bè của Linda không thể hiểu được về quyết định của cô, họ cho rằng ở độ tuổi của Linda, cô nên nghỉ hưu và tận hưởng một cuộc sống an nhàn. Chăm sóc con nhỏ đã khó, chăm sóc con nhỏ bị dị tật bẩm sinh còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với nữ y tá đã cao tuổi nhưng cô cho biết, mình cảm thấy việc chăm sóc Mathew và Marshall rất có giá trị và ý nghĩa. (Nguồn Youthwant) Cứ mỗi vài tiếng, cô Linda lại phải kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra độ nhiễm trùng của Mathew và Marshall. Mỗi đêm, cô phải trông chừng ống thở trực tiếp dẫn phải phổi của cặp sinh đôi bởi chỉ cần sơ suất, một trận cảm lạnh hoặc những virus cúm cũng có thể giết chết những đứa trẻ. (Nguồn Youthwant) Về phần cặp song sinh, trong 2 năm qua, cặp đôi đã phải thực hiện 3 cuộc phẫu thuật để thay đổi hình dáng xương, nối lại chỗ cần nối để cho phép não bộ phát triển. Các em rất yếu nhưng luôn biết quý trọng từng giây phút mình được sống trên thế giới này, sống hạnh phúc, vui vẻ không phụ công chăm sóc của mẹ Linda. (Nguồn Youthwant) Mọi người nhìn vào luôn nói với Linda rằng: "Hai đứa bé kia sẽ nhanh chóng khiến cô kiệt sức". Thế nhưng Linda không cho rằng như thế, cô nói cô rất hạnh phúc vì có thể chăm sóc Matthew và Marshall. Tuy rằng chăm sóc cặp sinh đôi đặc biệt này không hề dễ dàng, thế nhưng yêu là không có lý do. (Nguồn Youthwant) Nhiều người sau khi biết chuyện đều cảm phục tấm lòng và nghị lực của nữ y tá cao tuổi. Họ mong người hiền lành sẽ không bị số phận bạc đãi, Matthew và Marshall luôn khỏe mạnh, cũng mong Linda giữ gìn được sức khỏe của mình. Bởi, chỉ có sự chăm sóc của cô Linda, cặp sinh đôi Matthew và Marshall mới được khỏe mạnh, vui vẻ. (Nguồn Youthwant) Theo tìm hiểu, hội chứng Pfeiffer, cũng như các hội chứng dính liền sớm khớp sọ khác, do nguyên nhân đột biến gen. Những người mắc phải hội chứng này thường bị dính liền sớm khớp sọ, phần giữa mặt kém phát triển với xương gò má thấp, mắt lồi. Bênh cạnh đó, ngón chân cái và ngón tay cái to. Trẻ em mắc hội chứng Pfeiffer thường phát triển trí tuệ bình thường đôi khi thấy có giảm trí tuệ. Bởi vì phần giữa mặt kém phát triển và vòm miệng nhô cao, thường gặp tắc nghẽn đường thở ở mũi. Nói và phát âm có thể không bình thường do mũi nhỏ, vòm miệng nhô cao, hoặc khớp cắn lệch. Có thể có khe hở vòm miệng. (Nguồn Youthwant)