Bí ẩn rợn người về người phụ nữ có máu độc ai cũng sợ

Người phụ nữ được mệnh danh là "Độc nữ" hay người phụ nữ có máu độc, Gloria Ramirez chỉ mới 31 tuổi khi cô được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện General Hospital, thành phố Riverside, bang California, Mỹ bởi căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối phác tác. Khi các y tá chạy đến bên Gloria, họ nhận ra rằng cô có những biểu hiện rất lạ, thần trí mơ màng, nhịp tim cực cao, nhiều biểu hiện ở những bệnh nhân cao tuổi. (Ảnh Boredomtherapy) Susan Kane là một trong những y tá đã cố cứu Gloria vào đêm định mệnh 19/2/1994. Chính Susan đã nhận thấy một lớp dầu nhờn bao phủ cơ thể Gloria và mùi amoniac kỳ lạ bốc ra từ máu của Gloria. Khi Susan cố gắng lấy mẫu máu của bệnh nhân để đem đi xét nghiệm, cô nhận thấy những hạt lạ đang trôi nổi trong máu của Gloria. Trước khi kịp báo cáo bất cứ điều gì, Susan bỗng nhiên ngất đi. Sau đó, bác sĩ Julie Gorchynski cũng ngất xỉu theo và cuối cùng, nhân viên hồi sức Maureen Welch bắt đầu mất kiểm soát chi và ngất đột ngột. (Ảnh Boredomtherapy) Các phản ứng bắt lạ đầu lây lan khắp bệnh viện, 23 người trong số 37 nhân viên y tế làm nhiệm vụ đêm đó bắt đầu có các triệu chứng lạ và 5 người buộc phải nhập viện để điều trị. Nhận ra điều kỳ lạ ở phòng cấp cứu, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định cách ly phòng bệnh, di tản hết nhân viên y tế ra ngoài, chỉ để lại những bác sĩ giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất để cứu chữa. Không may, vào lúc 8h45, Gloria Ramirez qua đời do suy thận nặng, không thể cứu vãn. (Ảnh Boredomtherapy) Ngay sau khi Gloria tử vong, bệnh viện yêu cầu kiểm tra thanh lọc khẩn không khí, ngăn không cho bất kỳ chất nguy hiểm nào phán tán. Sau đó, họ phát hiện ra rằng Gloria đã dùng Dimethyl sulfoxide để thay thế cho thuốc giảm đau. (Ảnh Boredomtherapy) Điều đó giải thích cho hiện tượng màng dầu bao bọc cơ thể của cô khi các bác sĩ tiến hành cứu chữa và các hạt lạ trôi nổi (một dạng tinh thể của thuốc)trong máu của Gloria. Mặc dù vậy, cho đến tận ngày nay, không ai biết làm thế nào Dimethyl sulfoxide có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người khác một cách bí ẩn như vậy. (Ảnh: Blumhouse) Các nhà khoa học tin rằng những sự kiện y học bí ẩn trong bệnh viện General Hospital thực chất là do toàn bộ e-kip ca cấp cứu ngày 19/2 mắc phải triệu chứng "rối loạn phân ly tập thể" (Mass Hysteria) nên đã tưởng tượng ra các dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: Youtube) Tuy nhiên, y tá Susan Kane phủ nhận hoàn toàn giả thuyết của các nhà khoa học và tin rằng Dimethyl sulfoxide đã biến thành Dimethyl sulfate, một loại khí độc. Mặc dù thế, nguyên nhân thực sự gây ra một loạt sự kiện kỳ lạ này có thể không bao giờ được vén màn bí ẩn. (Ảnh: MysTown) Bên cạnh đó, những người tin vào các hiện tượng siêu nhiên cho rằng, khả năng cao là nữ bệnh nhân Gloria Ramirez đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và tiêm chất lạ vào cơ thể để thử nghiệm. (Ảnh: Pinterest)

