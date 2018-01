Bí ẩn ngôi làng chỉ toàn người lùn, cao nhất chỉ 1,2m

Yangsi còn có tên gọi khác là làng người lùn, không phải là kết quả của hôn nhân cận huyết mà từ một căn bệnh từ những năm 20 của thế kỷ trước khiến con người khó có thể vận động, chân tay yếu và không phát triển. Cuộc sống của người dân làng Yangsi khá nghèo, nhưng họ sống chan hòa. Họ uống cùng một giếng nước, ăn lương thực canh tác từ một mảnh đất. Một số kẻ dựng chuyện cho rằng, đây là quả báo của tổ tiên để lại do không chôn cất, cúng lễ chu đáo. Số khác cho rằng, do ăn thịt rùa nên phải chịu hậu họa. Họ sống chủ yếu bằng nghề chăn cừu, đuổi đàn đi xa hàng chục km. Họ cũng phải lấy nước từ rất xa, chiều cao hạn chế gây khó cho họ trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều người đã bỏ làng ra đi do lo sợ hội chứng “ngắn người” ám ảnh, thế hệ sau đã cao hơn thế hệ trước, dù chỉ một chút. Dù vậy, họ không ngừng vươn lên trong cuộc sống, nhiều người đã chịu khó học hành tử tế, có con đỗ đạt trường Đại học danh tiếng, và làm việc ở thành phố. Nhiều nhà khoa học khắp nơi đã đến đây nghiên cứu, họ cho rằng, nước ăn có nhiễm thủy ngân nồng độ cao gây ra hiện tượng người lùn này. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc phủ nhận và cấm các du khách tới đây. Cuộc sống hiện tại của người dân nơi đây cũng khấm khá hơn.

