Bên trong sân vận động nước bỏ hoang đáng sợ ở Mỹ

Nhiếp ảnh gia Abandoned Southeast đã ghi lại khung cảnh tương phản giữa sân vận động bỏ hoang và những tòa nhà cao tầng hiện đại ở thành phố Miami, Mỹ. Sân vận động nước Miami được xây dựng vào năm 1962 với khán đài có sức chứa 6.500 khán giả. Những công trình này phải đóng cửa vào năm 1992 do thiếu kinh phí bảo dưỡng. Sau khi sân vận động đóng cửa, các nghệ sĩ đường phố đã tới đây và vẽ tranh ở khắp mọi nơi. Mục đích chính của sân vận động là tổ chức các cuộc thi đua thuyền cao tốc. Sân vận động cũng được sử dụng để tổ chức các sự kiện truyền hình thực tế nổi tiếng như ESPN All American Challenge Series. Năm 2016, một hợp đồng cải tạo lại sân vận động này đã được chấp thuận. Nhiếp ảnh gia Abandoned Southeast cho biết anh đã được phép vào sân vận động bỏ hoang này, sau khi đãi nhân viên an ninh bữa trưa. Đây là sân vận động bê tông đầu tiên trên thế giới dành cho các cuộc thi đua thuyền cao tốc. Khán giả theo dõi đua thuyền có thể ngắm toàn cảnh thành phố Miami từ khán đài. Những bức tranh đường phố phủ kín các bức tường trong sân vận động bỏ hoang. “Mục đích của tôi là cho mọi người thấy vẻ đẹp của công trình bỏ hoang”, Abandoned Southeast nói. Sân vận động từng được lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim ca nhạc Clambake của ca sĩ Elvis Presley vào năm 1967. Nhiếp ảnh gia Abandoned Southeast cho biết sân vận động bỏ hoang là một trong những địa điểm đáng tới nhất ở Miami.

