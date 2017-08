Bé trai nghiện may vá, mẹ rớt nước mắt cảm động với sự thật

(Kiến Thức) - Người mẹ thắc mắc tại sao con trai mình lại nghiện may vá, chẳng ngờ khi phát hiện sự thật, cô không cầm được nước mắt vì cảm động.

Campbell Remess là một cậu bé đặc biệt, 12 tuổi nhưng Campbell rất ít khi ra ngoài chơi đùa, nghịch ngợm như các cậu bé cùng lứa khác. Cậu bé kỳ lạ cũng không mắc bệnh tự kỷ, chỉ là rất thích may vá và rất chuyên tâm học hỏi, rèn luyện tay nghề.

Theo thông tin đăng tải, vào năm Campbell 9 tuổi, mẹ của cậu bé hỏi cậu thích gì và dịp lễ Giáng Sinh. Campbell nói rằng không mong muốn gì, chỉ muốn bố mẹ chuẩn bị cho một ít quà tặng để mang tới cho các bệnh nhân nhí trong bệnh viện nhi gần nhà.

Nhà của Campbell rất đông anh em, cha mẹ nuôi dưỡng giáo dục cũng rất vất vả. Căn bản không thừa tiền để mua quà tặng cho những bệnh nhân trong bệnh viện. Vì thế ước muốn của cậu bé năm đó không thành hiện thực.

Thế nhưng cậu bé tốt bụng không bỏ cuộc, vào ngày sinh nhật của mình, Campbell nói ra nguyện vọng của mình, muốn được mẹ mua cho một chiếc máy may cũ. Lần này, Campbell được thỏa ước nguyện.

Kể từ đó về sau, cậu bé Campbell chăm chú học may, hoàn toàn không có thú vui nào khác. Lần đầu tiên may vá, Campbell làm ra một con gấu bông xấu xí. Thế nhưng qua 3 năm không ngừng học hỏi, rèn luyện, tay nghề của cậu bè ngày càng được nâng cao, những con gấu bông mà Campbell làm ra ngày càng xuất sắc, chẳng thua gì những con thú bông bán ngoài hàng lưu niệm.

Mỗi ngày, Campbell đều dành thời gian để làm gấu bông. Cũng nhờ thế, trong những dịp lễ Campbell đều có thể mang chính những con gấu bông cho tự tay mình làm ra đến bệnh viện tặng cho các bệnh nhân nhí trong bệnh viện.

Campbell cho biết, bởi vì nằm viện rất tốn tiền, rất nhiều gia đình không thể mua cho con cái mình những món đồ chơi yêu thích. Vì thế, cậu quyết định học may để có thể tự tay làm ra những con thú bông xinh đẹp, đem đi tặng cho những bệnh nhân, mong rằng họ sẽ có thêm niềm vui trong cuộc sống, được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần lạc quan trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Không may, cha của Campbell cũng mắc phải bệnh ung thư. Để giúp cha nỗ lực chiến đấu lại bệnh tật, Campbell cũng tặng cha một con gấu bông đặc biệt do mình làm. Sau khi nhận được món quà ý nghĩa của con trai, người cha vô cùng cảm động, nghẹn ngào nói: "Thực sự rất có ích".

Sau khi phát hiện ra lý do đằng sau việc con trai ngày nào cũng vùi đầu may vá, mẹ của Campbell cũng không giấu được sự ngỡ ngàng và cảm động. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi sinh được một cậu con trai có tấm lòng của một thiên thần.