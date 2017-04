Bật mí về cây tiền xu điều ước độc nhất vô nhị ở Anh

Những cây tiền xu điều ước này được tìm thấy ở các con đường mòn ở Yorkshire, phía Bắc nước Anh. Theo tìm hiểu, sở dĩ những cây tiền kỳ lạ này tồn tại là bởi chúng là nơi gửi gắm những mong muốn, ước ao của con người. (Nguồn: Boredomtherapy) Giống như việc ném tiền xu xuống đài phun nước, treo móc khóa trên cầu, những đồng tiền xu với đủ các loại mệnh giá này được con người găm lên cây to với ước muốn sẽ có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. (Nguồn: Boredomtherapy) Niềm tin này bắt đầu từ năm 1700. Khi lần đầu tiên những đồng xu được khảm lên thân cây, mong muốn phổ biến nhất người người dân thời bấy giờ là để khỏi bệnh. (Nguồn: Boredomtherapy) Theo niềm tin này, nếu bạn muốn loại bỏ đồng xu của người nào đó, bạn sẽ bị nguyền rủa mắc phải những loại bệnh khủng khiếp nhất. (Nguồn: Boredomtherapy) Dần dần, những ước muốn không dừng lại ở việc khỏe mạnh, người ta khảm những đồng xu lên cây còn để cầu may mắn, cầu hạnh phúc, sung túc, đủ đầy. (Nguồn: Boredomtherapy) Cũng khá kỳ lạ là mặc dù mang trên mình rất nhiều vết thương do bị vô số những đồng xu cắt xuống, những cây cổ thụ này vẫn phát triển bình thường. (Nguồn: Boredomtherapy) Hiện tại, những thân cây tiền xu độc đáo này trở thành điểm du lịch rất thu hút đối với các du khách khi đến Yorkshire. (Ảnh: Little Trekkers) Và đến tận ngày nay, vẫn có những người qua đường dừng lại để găm tiền xu lên những thân cây với mong muốn điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. (Ảnh: Radiating Chaos) Trong ảnh là một cây cổ thụ mọc ra tiền ở Yorkshire, Anh. (Ảnh: Dailymail)

