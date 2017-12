Bất mãn với nhà chồng, nàng dâu quẫn trí mang con đẻ đi bán

Tại bến xe phía Bắc thành phố Tây An, Trung Quốc, do mâu thuẫn với nhà chồng, nàng dâu đã quyết định đem con đi bán.

Thấy chỉ có 2 mẹ con lạc lõng giữa dòng người ở bến xe, nhiều người đã lại gần hỏi thăm, ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không đáp lại, cũng không để ý gì đến lòng tốt của những người xung quanh. Điều này càng khiến mọi người nghi ngờ về lai lịch của đứa bé, do đó họ đã báo cảnh sát đến đưa người phụ nữ này về đồn.



Người phụ nữ bế con nhỏ bơ vơ ở bến xe khiến nhiều người nghi ngờ về lai lịch của họ.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này họ Hùng, đi từ tỉnh Hà Nam (TQ) đến cùng với con trai 10 tháng tuổi. Vì quan hệ với mẹ chồng không hòa thuận, lại thường xuyên cãi cọ với chồng về vấn đề tiền nong nên cô Hùng phải dồn nén nhiều bất mãn trong cuộc sống. Hôm ấy, sau khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng, cô Hùng đã quyết định bế con bỏ nhà đi.

Đúng lúc ấy, cô Hùng tình cờ thấy trên mạng có người tỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ nên đã đem con đi bán. May mắn thay, ý định này của cô Hùng đã được cảnh sát phát hiện và ngăn cản kịp thời.