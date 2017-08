Ảnh ma thuật đẹp như cổ tích của “người đẹp và quái vật“

Trên thế giới, có không ít động vật hoang dã bị bắt và đem bán ở những chợ đen. Khi vào khu chợ, chúng mất đi tự do, một số còn mất đi mạng sống của mình. (Nguồn Bored Panda) Để nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ động vật hoang dã và giúp mọi người nhận ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của những loài động vật này, khu bảo tồn ở Agua Dulce, California, Mỹ đã hợp tác với nhiếp ảnh gia Natasha Wilson để thực hiện bộ ảnh "Where the Wild Things Are". (Nguồn Bored Panda) Sau khi được công bố, bộ ảnh người đẹp và quái vật đầy màu sắc tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Natasha Wilson đã gây được sự chú ý mạnh. Đáng nói, mỗi một bức ảnh đều có một câu chuyện vô cùng đáng yêu, khiến mọi người không thể rời mắt. (Nguồn Bored Panda) Cheshire, một con mèo Bengal quý hiếm đã từng qua tay vô số chủ nhân. Chủ nhân cuối cùng là một người bận rộn, không có thời gian cho Cheshire, khiến chú mèo bị cuồng. Cuối cùng, Cheshire bị chủ nhân đem bán ở chợ đen. Rất may, Cheshire được cứu và hiện tại đang sống rất vui vẻ tại trung tâm cứu trợ động vật hoang dã. (Nguồn Bored Panda) Luke là một con khỉ sóc 7 tuổi. Do đánh nhau với một vài con khỉ khác, Luke đã bị cụt hoàn toàn các ngón tay trên bàn tay phải. Sau khi được cứu, Luke đang sống hạnh phúc với Leia, một con khỉ cái khác. Tuy vậy, đôi khi chàng ta vẫn vẫn tán tỉnh các cô khỉ khác tại trung tâm Animal Tracks. (Nguồn Bored Panda) Jake và Cami là những con vẹt trắng vô cùng đáng yêu. Chủ sở hữu cũ của chúng, vì nhiều lý do, không còn có thể chăm sóc cho cả hai. Jake và Cami thích ăn trưa với nhân viên của trung tâm Animal Tracks và thưởng thức những những bản nhạc của nhóm Queen và Blue Swede. (Nguồn Bored Panda) Honey và Luna là những con Kinkajous một loài động vật hữu nhũ thuộc họ Gấu mèo. Honey 3 tuổi đã nhận nuôi Luna khi Luna còn nhỏ xíu. Luna bị chính mẹ ruột tấn công còn Honey là một động vật thừa thãi tại một cơ sở khác. Hai mảnh đời bất hạnh gặp nhau và tạo nên một gia đình nhỏ ấm áp. (Nguồn Bored Panda) Quillamenia, một con nhím khổng lồ đã ở trung tâm Animal Tracks từ năm 2008. Cũng tại trung tâm, Quillamenia được se duyên với một con nhím đực khác. Cả hai đã bỏ lại những buồn khổ trước đây để sống cuộc sống hạnh phúc tại trung tâm. (Nguồn Bored Panda) Những con chuột lang họ Cavy này mới chỉ 2 tuổi. Chúng đến từ Arizona, nơi chủ sở hữu đã bỏ rơi chúng vì những lý do không rõ. (Nguồn Bored Panda) Chomper là một con cá sấu 7 tuổi. Nó bị tịch thu từ một người chủ sở hữu vô tâm, nhốt thú cưng của mình trong bồn tắm. (Nguồn Bored Panda) Dobie là một con cáo Fennec mới được 1 tuổi. Dobie bị mẹ bỏ rơi khi còn bé xíu, qua nhiều lần di chuyển, cuối cùng Dobie có mặt tại trung tâm bảo tồn Animal Tracks. (Nguồn Bored Panda) Trăn khổng lồ Erminator, một trong những con vật có mặt tại Animal Tracks từ rất lâu, khoảng những ngày cuối của năm 1990. Chủ sở hữu không nghĩ Erminator lớn như thế và họ sợ hãi, bỏ rơi Erminator. Rất may là con trăn nhận được sự cứu giúp kịp thời. (Nguồn Bored Panda) Frank the Tank là một động vật thuộc loài thú có mai, 4 tuổi. Nó rất thích ăn những loại côn trùng giòn và lăn lộn trong những đống cát lớn. (Nguồn Bored Panda) Squirt và Maci là những con khỉ có mối quan hệ mẹ-con gái rất đáng yêu trong khu bảo tồn. Chúng rất yêu thương nhau và giúp nhau vượt qua những ám ảnh chẳng mấy vui vẻ trong quá khứ. (Nguồn Bored Panda) Có tới 5 con chồn sương ở trung tâm Animal Tracks, chúng đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Một số đã từng thuộc sở hữu bất hợp pháp và một số bị bỏ rơi. May mắn thay, hiện tại tất cả đều sống khỏe mạnh và hòa hợp tại khu bảo tồn. (Nguồn Bored Panda)

