10 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn khiến khoa học chùn bước

Thạch vũ trụ, hiện tượng thiên nhiên kỳ dị này đã khiến các nhà khoa học phải bối rối suốt nhiều năm qua. Chúng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, là những chất lạ trông như thạch thường bắt gặp trên bãi cỏ hay thân cây, quá trình phân tích cho thấy chất thạch này chứa dấu vết của vi khuẩn và DNA của giun đất tuy nhiên, các nhà khoa học không thể xác định chính xác đây là vật chất gì. Mây hào quang buổi sáng, đây là kiểu hình mây rất kỳ lạ, có hình ống và kéo dài hàng trăm dặm. Chúng thường được nhìn thấy trên bầu trời bang Queensland, Australia trong suốt quá trình chuyển đổi từ mùa khô sang mùa mưa. Theo người dân địa phương, những đám mây xuất hiện là một điềm báo cho sự gia tăng số lượng của các loài chim ở nơi đây. Thế nhưng các nhà khoa học lại cho rằng, hiện tượng này là do sự kết hợp độc đáo của gió biển và sự thay đổi độ ấm. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn chắc chắn. Thành phố nổi, vào ngày 21/4/2017, tại Yết Dương, Quảng Đông, Trung Quốc, đông đảo người dân địa phương đã giật mình bởi sự xuất hiện của một "thành phố nổi" hay "thành phố ma" trên bầu trời. Theo một số chuyên gia, hiện tượng thời tiết hiếm hoi này được gọi là Fata Morgana - theo đó, ánh sáng truyền qua sóng nhiệt và gây ra hiệu ứng trùng lặp. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận điều này. Ngôi sao Tabby, đây là ngôi sao có tên khoa học là KIC 8462852 và là mt trong những bí ẩn lớn trong vũ trụ. Ngôi sao này có độ sáng bất thường nên còn được gọi là "hang ổ" của người ngoài hành tinh. Được biết, độ sáng của nó liên tục thay đổi, lúc mờ lúc tỏ và rất khó giải thích lý do tại sao. Mưa nhện, đây là sự kiện lạ lùng khiến bất cứ ai từng chứng kiến nó đều phải giật mình, bối rối. Những con nhện sẽ không dùng tơ để di chuyển, chúng thực sự rơi từ trên trời xuống đất. Theo các nhà khoa học, những con nhện bị lốc xoáy đẩy lên cao, sau đó lại thả xuống. Tuy vậy, các nhà khoa học cũng chỉ nói đó là một giả thuyết mà không khẳng định. Bầu trời máu, vào tháng 4/2016, những người dân ở Chalchuapa, El Salvador đã hoảng hốt khi bầu trời đang trong xanh biến thành màu đỏ máu cực kỳ đáng sợ. Mặc dù bầu trời máu chỉ kéo dài vài phút trước khi tan thành màu hồng, nó vẫn khiến nhiều người kinh ngạc. Cho tới hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được hiện tượng này. Nguồn hấp dẫn vĩ đại, từ những năm 1970, NASA đã bắt đầu nghiên cứu một "quái vật không gian" vô cùng kỳ lạ cách chúng ta từ 150 đến 250 triệu năm ánh sáng. Đáng nói, "quái vật không gian" này đang kéo thiên hà Milky Way của chúng ta và các thiên hà lân cận khác về phía nó. Lực lượng hấp dẫn siêu khổng lồ này được các nhà khoa học gọi là "The Great Attractor" - "Nguồn hấp dẫn vĩ đại". Đến tận ngày nay, hiện tượng hấp dẫn và nguyên nhân dẫn đến sự thu hút này vẫn chưa được giải đáp. Tiếng ồn Taos Hum, theo thông tin đăng tải, thị trấn Taos ở phía bắc trung tâm New Mexico là nơi sinh sống của cộng đồng nghệ thuật tự do và cũng là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng. Tại đây, có một tiếng ồn kỳ quái được gọi là "Taos Hum", thứ tiếng ồn chỉ có 2% dân số thị trấn nghe được và mỗi người miêu tả nó một khác. Các thiết bị công nghệ chưa bao giờ ghi lại được tiếng ồn này, nhưng rất nhiều người khẳng định tiếng ồn bí ẩn là có thật. Sự kiện Tunguska, vào ngày 30/6/1908, gần sông Podkamennaya Tunguska ở Siberia, một quả cầu lửa khổng lồ đã phát nổ cách mặt đất khoảng 6km. Nó đã giết hại vô số động vật và đốt cháy rất nhiều rừng cây. Nhiều nhà khoa học tin rằng đó là một tiểu hành tinh bị nổ tung trước khi kịp rơi xuống mặt đất, tuy nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán vì không có vật liệu để phân tích. Atlantis Nhật Bản, dưới vùng biển khu vực Yonaguni Jima, Nhật Bản, là những tảng đá khổng lồ trông giống như những kim tự tháp Ai Cập. Chúng đã bị nước biển nhấn chìm trong khoảng 2.000 năm. Các nhà khoa học đã lý thuyết hóa các tảng đá này là một thành phố cổ gần 5.000 năm tuổi bị đại dương nhấn chìm trong một sự kiện địa chấn. Mặc dù lý thuyết này được chấp nhận rộng rãi nhưng nó vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn. Mời quý độc giả xem video: 10 hiện tượng thiên nhiên lạ nhất trái đất

