Xếp hàng 2 tiếng đồng hồ chờ đổi tiền lẻ ở Sài Gòn

Từ chiều hôm qua, 18/1, rất đông người dân ở TP.HCM đã kéo đến trước trụ sở một doanh nghiệp tại quận 5 xếp hàng chờ đổi tiền lẻ. Hàng chục người đội nắng, xếp hàng dài suốt 2 tiếng đồng hồ để mong được đổi tiền.

Trước đó, doanh nghiệp này thông báo trên fanpage đổi tiền mới mệnh giá dưới 5.000 đồng miễn phí cho khách hàng dịp Tết. Thông tin đổi tiền miễn phí đã thu hút đông đảo người có nhu cầu.

Khách xếp hàng đổi tiền lẻ trước cửa doanh nghiệp phần lớn là sinh viên, lao động trẻ. Chủ doanh nghiệp này cho biết số tiền lẻ công ty đổi lên đến 2 tỷ đồng. Nguồn tiền mới được đổi từ một ngân hàng lớn. Theo quan sát, hầu hết khách hàng xếp hàng đều được đổi tiền nhưng phải đợi rất lâu. Nguyễn Phi Long, sinh viên Đại học kinh tế TP.HCM, cho biết phải xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ mới đổi được 2 xấp tiền 2.000 đồng trị giá 400.000 đồng. "Không tốn phí đổi, nhưng quan trọng là đổi được tiền lẻ mới nên ai cũng chịu khó chờ đợi", anh Long nói Anh này cũng chia sẻ, nhiều nơi đổi tiền lẻ mới đang thu phí 10% nhưng muốn đổi tiền với mệnh giá yêu cầu và số lượng lớn rất khó. Anh Hưng ở quận 10, cho hay anh có nhu cầu tiền lẻ để tặng mẹ lì xì cho con cháu và đi chùa dịp Tết. Gần tháng trước anh đã liên hệ nhiều nơi nhưng không đổi được. Nghe có nơi cho đổi tiền lẻ mới miễn phí nên anh nghỉ làm, xếp hàng từ 14h và chen lấn với nhiều người để mong có được tiền mới. Dù tiền lẻ ngoài thị trường khá khan hiếm nhưng đơn vị này tuyên bố có thể đổi miễn phí cho người có nhu cầu với số tiền lẻ mới lên đến 2 tỷ đồng. Ảnh quảng cáo trên fanpage của doanh nghiệp.

Ông Bùi Nguyễn Gia Khang, chủ doanh nghiệp này cho rằng công ty thực hiện việc đổi tiền là để giúp khách hàng thân thiết, thành viên fanpage của công ty đổi được tiền mới không mất phí. Nguồn tiền mới được đổi từ một ngân hàng lớn với số lượng khoảng 2 tỷ đồng.

Theo quan sát của phóng viên, hơn 7 bao tiền lẻ đủ mệnh giá 1.000-5.000 đồng đã được đổi cho khách trong 2 ngày 18 và 19/1. Phần lớn khách đến đổi là sinh viên, người buôn bán có nhu cầu đổi tiền lẻ.

Từ năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chủ trương không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ lẻ vào lưu thông dịp Tết. Như năm 2013 không in tiền mới mệnh giá 500 đồng; năm 2014 không in tiền mới mệnh giá 1.000-2.000 đồng; năm 2015 tiền 5.000 đồng mới không được in, và năm nay cũng không cho chi ra tiền mới in còn nguyên seri từ 5.000 đồng trở xuống.

Văn bản vừa được Ngân hàng Nhà nước phát đi đầu tháng 1 yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại không được chi các loại tiền mới in còn nguyên seri (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích đền, chùa, lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ, đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền Việt Nam.

Văn bản cũng nghiêm cấm cán bộ Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng lợi dụng, tiếp tay, cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng chênh lệch (kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thành thếp, bó…).

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn và xử lý kỷ luật những cán bộ vi phạm.

Tại buổi họp báo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán ngày 4/1 vừa qua, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định vẫn như mọi năm, tiền mới dưới 5.000 đồng nguyên seri sẽ không được đưa ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Dự kiến cơ quan này sẽ tiết giảm được 400 tỷ chi phí phát hành tiền, nâng tổng mức tiết kiệm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến 1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và các năm tiếp theo.