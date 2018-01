Vườn hoa treo rực rỡ, giá tiền tỷ giữa đồi cà phê

Mỗi năm, nhờ bán hoa treo, nhất là dịp Tết mà anh Duy thu về hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động.

Để gặp được ông chủ trẻ, tôi phải hẹn trước và vượt hàng trăm cây số, bắt gặp anh giữa trang trại với hàng chục loại hoa đua nhau khoe sắc. Anh Duy kể, sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp ngành nông nghiệp ở Đà Lạt, anh về trồng cà phê và chè. Rồi nhận thấy trồng hoa cho hiệu quả cao hơn, anh Duy quyết định phá 3.000m2 cà phê để đầu tư nhà kính trồng hoa cẩm tú cầu và dừa cạn. Đến năm 2009, anh mở rộng diện tích trồng hoa treo lên 1,2ha.

Anh Nguyễn Anh Duy đang kiểm tra tình hình "sức khỏe" của những chậu hoa để kịp thời xử lý nếu có bệnh. Ảnh: Văn Long.

Do ban đầu chưa có kinh nghiệm, anh Duy đã thất bại khá nặng, có lần phải đổ bỏ trên 5.000 chậu hoa treo do bị nấm bệnh, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. “Lúc mình mới làm, hoa chết rất nhiều, đau đớn nhất là nhà kính trồng hoa bị sập đổ do thiết kế chưa đúng, khiến tôi mất trắng cả vốn…”, anh Duy nhớ lại.

Khó khăn nhưng không nản lòng, anh Duy thế chấp “sổ đỏ” vay vốn ngân hàng để đầu tư bài bản hơn. Trong đó, anh đầu tư 250 triệu đồng làm 1.000m2 nhà kính, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, giống, giá thể... “Vườn đã đi vào ổn định, kỹ thuật trồng hoa của tôi đã khá lên vì vậy cây phát triển xanh tốt, ra hoa màu rất đẹp. Việc tìm đầu ra cho hoa lúc đầu khá khó khăn, tôi vừa rao bán trên mạng vừa chở hoa đến các vựa, chợ để chào hàng. Do hoa nở đẹp, giá bán ổn định nên dần dần các mối, thương lái tìm đến nhiều hơn, đơn hàng ổn định. Trong vườn lúc nào cũng phải có đến 10 công nhân làm việc mới kịp tiến độ...”, anh Duy cho biết.

Một góc vườn hoa treo tiền tỷ, rộng 1,2ha của anh Nguyễn Anh Duy. Ảnh: Văn Long.

Anh Duy cho biết, kỹ thuật chăm sóc hoa treo khá đơn giản. Các loại hoa treo dạng này từ khi gieo hạt đến khi thành phẩm mất khoảng 5 tháng. Hoa treo chủ yếu bị bệnh nấm vào mùa mưa, bệnh này chỉ ngừa chứ không có thuốc chữa. Nếu ngày nắng thì tưới 2 lần, ngày mưa chỉ tưới 1 lần. Quan trọng nhất là phải kiểm tra nấm bệnh thường xuyên, nếu có bệnh mà không xử lý kịp thời, trong vòng 5 – 7 ngày nấm bệnh có thể lan ra cả vườn, coi như trắng tay. Phân bón anh Duy dùng cho cây chủ yếu là NPK, anh dùng phân hòa tan trong nước và tưới cho cây bằng hệ thống nhỏ gọt cũng như tưới bằng tay, thời gian 7 – 10 ngày tưới một lần. Giá thể chủ yếu anh dùng để trồng cây là trấu lúa, đất, xơ dừa và vỏ trấu cà phê, cây được trồng trong các chậu nhựa nhỏ đường kính khoảng 20cm và có móc treo.

Ngoài những chậu được xếp lên giàn, còn có những loại anh Nguyễn Anh Duy xếp dưới nền xi măng để tiết kiệm diện tích cũng như chi phí làm giàn sắt. Ảnh: Văn Long.

Trong vườn hoa của anh Duy chủ yếu là hoa dừa cạn, dạ ý thảo, càng cua, nguyệt quế, nắp ấm, kim môn đông…Với giá bán từ 28 – 35.000/chậu, mỗi năm anh đưa ra thị trường từ 8 – 10 vạn chậu hoa, doanh thu đạt 2 – 2,4 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí các loại, anh thu về 800 triệu – 1 tỷ đồng tiền lãi. Hiện nay thị trường chủ yếu của anh là TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội và các tỉnh miền Trung.

Công nhân trong vườn hoa đang cắt lá khô và già cho những chậu cây kim môn đông, chuẩn bị được anh Nguyễn Anh Duy xuất đi Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Văn Long.

Không những làm giàu cho gia đình và bản thân, anh còn tạo việc làm cho trên 10 công nhân trong khu vực. Năm 2015, anh Nguyễn Anh Duy còn vinh dự được nhận giải thưởng cao quý Lương Định Của...